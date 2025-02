Digital Key è una delle funzioni più interessanti di Samsung Wallet — consente di salvare una copia digitale della chiave della propria auto, così da gestire il tutto comodamente dal proprio smartphone Samsung — e da oggi espande la propria fruibilità anche agli utenti possessori di alcuni veicoli dei marchi Volvo e Polestar.

Quest’oggi, quando sono passati poco più di tre mesi dall’inclusione dei veicoli Audi nel novero di quelli supportati, Samsung Electronics ha annunciato che le chiavi digitali di Samsung Wallet possono essere sfruttate anche in abbinamento a vetture selezionate dei marchi menzionati in apertura. Woncheol Chai, EVP e capo del Digital Wallet Team (Mobile eXperience Business di Samsung Electronics), si è espresso in questi termini:

«L’espansione dell’accesso alla chiave digitale Samsung è parte integrante del nostro impegno ad offrire esperienze connesse e sicure all’interno dell’ecosistema Galaxy. La nostra partnership con case automobilistiche come Volvo Cars e Polestar segna un altro entusiasmante passo avanti nel rendere le attività quotidiane come la guida più semplici per un numero sempre maggiore di utenti Galaxy in tutto il mondo».

Comodità e sicurezza di Digital Key (Samsung Wallet)

Digital Key permette agli utenti di bloccare, sbloccare e avviare il veicolo senza avere con sé la chiave fisica della vettura. Tre le modalità di utilizzo disponibili: Ultra-wideband (UWB) per un utilizzo a mani libere, NFC per aprire e avviare il veicolo con un tocco e BLE (Bluetooth low energy) previa apertura dell’app Samsung Wallet sullo smartphone. Non manca la possibilità di condividere le chiavi con amici e parenti e di gestirne l’accesso.

Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza, Samsung Digital Key rispetta gli standard di certificazione EAL6+ (Evaluation Assurance Level 6 Augmented), garantendo una sicurezza massima da accessi non autorizzati quale conseguenza di un’integrazione sicura all’interno del dispositivo. Tra le altre misure di sicurezza previste, figura anche quella che permette di bloccare e cancellare da remoto — tramite Samsung Find — le chiavi digitali in caso di smarrimento o furto dello smartphone. Inoltre, le chiavi salvate su Samsung Wallet sono protette da autenticazione tramite PIN e sistemi di riconoscimento biometrici.

Digital Key su Volvo e Polestar: modelli e mercati

In questa prima fase, sono soltanto due i modelli supportati dalla funzione Digital Key di Samsung Wallet, uno per marchio: Volvo EX90 e Polestar 3. Entrambe le liste sono destinate a crescere nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda i mercati, il roll out prenderà il via già a febbraio in Europa, Nord America, America Latina ed Asia (per Volvo, si parte da Australia, Malesia e Thailandia; per Polestar, da Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong e Singapore).

Passando agli smartphone Samsung supportati (in teoria, è sufficiente che il sistema operativo sia aggiornato almeno ad Android 13), l’elenco presente sul sito del produttore include:

La modalità UWB, invece, presuppone la presenza di hardware dedicato ed è supportata soltanto da questi modelli: Galaxy S21 Ultra/S21+, S22 Ultra/S22+, S23 Ultra/S23+, S24 Ultra/S24+, S25 Ultra/S25+, Note20 Ultra, Z Fold2, Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6.

Infine, vi ricordiamo che potete scaricare e installare l’applicazione passando dal Google Play Store, attraverso il badge qui sotto, oppure passando dal Galaxy Store.