Samsung annuncia una novità che farà felici i possessori di auto Audi: Samsung Wallet ora supporta le chiavi digitali Audi, consentendo agli utenti di bloccare, sbloccare le serrature e di avviare il veicolo direttamente dallo smartphone della casa di Seoul, senza la necessità della chiave fisica. Vediamo come funziona e quali sono i modelli compatibili.

Samsung Wallet accoglie le chiavi digitali Audi

Come probabilmente saprete, Samsung Wallet non serve solo per effettuare i pagamenti in mobilità tramite NFC, ma integra tanto altro, compreso Samsung Pass: oltre alla carte di pagamento, nel portafoglio personale all’interno dell’app si possono aggiungere carte fedeltà, gift cards, coupon, pass sanitari, biglietti di viaggio e chiavi digitali, grazie alla presenza di vari partner.

Per quanto riguarda le chiavi digitali sono ora presenti serrature compatibili con SmartThings, ma anche i brand BMW, Genesis, Hyundai, KIA, Mini, BYD e Audi per quanto concerne le auto. Per aggiungere una chiave bisogna passare dalla relativa applicazione del brand (myAudi nel caso del marchio tedesco), registrare l’auto, trovare il menu delle chiavi digitali e aggiungere quindi la chiave a Samsung Wallet.

“Siamo entusiasti di offrire ai conducenti Audi l’incredibile praticità della chiave digitale Samsung, alimentata dalla tecnologia UWB avanzata e facilmente accessibile tramite Samsung Wallet“, ha dichiarato Woncheol Chai, EVP and Head del Digital Wallet Team, Mobile eXperience Business presso Samsung Electronics. “Questa collaborazione con Audi ci aiuta a promuovere la nostra visione di esperienze semplici e basate sulla tecnologia all’interno dell’ecosistema Galaxy“.

Samsung Digital Key consente agli utenti di eseguire operazioni come bloccare, sbloccare il veicolo o anche aprire il bagagliaio utilizzando il sistema di accesso senza chiave remoto (RKE). Una volta in macchina, i conducenti possono avviare il motore senza usare una chiave fisica o tirare fuori lo smartphone Galaxy dalla tasca; in più, possono eventualmente condividere la chiave digitale con amici o parenti, in modo da concedergli un utilizzo secondo necessità.

Le chiavi digitali sono integrate in modo sicuro nel dispositivo e soddisfano gli standard di sicurezza Evaluation Assurance Level 6 Augmented (EAL6+), per proteggere dagli accessi non autorizzati. Sfruttando tecnologie a banda ultralarga (UWB) e un protocollo di comunicazione standardizzato definito dal Car Connectivity Consortium (CCC), queste chiavi garantiscono un funzionamento preciso e riducono significativamente il rischio di accesso non autorizzato al veicolo.

E se lo smartphone con chiave digitale viene smarrito o rubato? In quel caso entra in gioco Samsung Find, con il quale gli utenti possono bloccare o eliminare la chiave da remoto (oltre a eseguire le altre azioni per ritrovarlo, naturalmente).

La funzione di chiave digitale per i veicoli Audi di Samsung Wallet è disponibile a partire da questo mese in Europa, e si allargherà a livello globale nei prossimi mesi: il rollout è partito da Italia, Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Svezia, Danimarca, Finlandia e Svizzera. Al momento è disponibile solo per i modelli delle serie Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron e Audi A5, ma ne seguiranno altri.

Gli smartphone Samsung compatibili citati dal produttore sono i seguenti, ma dovrebbe essere sufficiente la presenza di almeno Android 13:

Sempre a proposito di Samsung Wallet, vi segnaliamo che quest’oggi il produttore ha rilasciato un avviso riguardante il consenso marketing. Dal 15 novembre 2024, saranno inviate eventuali notizie e offerte speciali basate sul consenso marketing del Samsung Account, e non più in base al consenso marketing di Samsung Wallet. Se non desiderate più ricevere notizie e offerte di questo tipo potete andare in “Impostazioni > Samsung account > Sicurezza e privacy” e disattivare “Ricevi notizie e offerte speciali“.