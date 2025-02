Samsung persevera nel proporre almeno un compatto di fascia alta: il modello “base” della famiglia di Galaxy “S”. Grazie al cielo diciamo noi, facendoci portavoce dei tanti amanti dei dispositivi dalle dimensioni contenute, sempre più orfani in un mercato popolato quasi esclusivamente da flagship dai 6,8 pollici in su. Il Samsung Galaxy S25 è quasi una scelta obbligata in questo momento ma saprà stamparvi un sorriso in volto, al netto di qualche rinuncia su cui Samsung avrebbe certamente potuto impegnarsi di più. Lo scopriamo all’interno della nostra recensione.

Video recensione di Samsung Galaxy S25

Design e qualità costruttiva

È un gioiellino da tenere in mano, ergonomicamente adatto alla misura delle mani di homo sapiens sapiens, pesa solo 162 grammi ed è talmente “giusto” che vien da chiedersi perché non siano tutti fatti così gli smartphone, eppure la maggior parte sono dei “padelloni”, per usare il gergo di noialtri appassionati. Nel caso ve lo foste chiesti, la risposta è no, lo schermo non è troppo piccolo, perché nel 2025 le cornici sono così sottili da riuscire a contenere un display da 6,2″ dentro un corpo di 146,9 x 70,5 x 7,2 mm. Dimenticativi quella sensazione di chiusura di un iPhone 7 o 8, o di un Galaxy S6 se preferite, Galaxy S25 è adattissimo e più che sufficiente per il nostro universo digitale, dai social alla navigazione, passando per serie TV, YouTube e Gaming.

È costruito a regola d’arte e anche se il design non cambia più di tanto dal modello dello scorso anno non ci sentiamo di criticarlo, è talmente bello e curato che va benissimo così. Ovviamente impermeabile e ovviamente caratterizzato da materiali nobili come l’alluminio per il frame (armor aluminum 2) e Gorilla Glass Victus 2 fronte e retro. Non c’è il Gorilla Glass Armor che rimane esclusiva del fratellone “Ultra”.

Display

La diagonale è da 6,2 pollici come già detto, la tecnologia è Dynamic LTPO AMOLED 2X a 120 Hz, con 2600 nits di luminosità di picco e supporto HDR10+, risoluzione FullHD+ (416 ppi). Non è uno schermo mirabolante, ne abbiamo visti di migliori recentemente ma è comunque appagante, ben leggibile anche sotto il sole e ben gestito dal software Samsung, che consente di impostare un profilo colore “naturale”, ben bilanciato ed adeguato alla visualizzazione dei contenuti multimediali così come mamma li ha fatti. Ai display di Samsung, in generale, non solo per S25, continua a mancare un buon valore di PWM Dimming, bloccato a 480 Hz che son veramente pochi per i tempi che corrono e potrebbero creare qualche problema alle persone più sensibili al flickering quando si utilizza il telefono a bassa luminosità.

Hardware e prestazioni

Tra Galaxy S24 e Galaxy S25 il principale cambiamento è stato nella piattaforma hardware, ora un Qualcomm Snapdragon 8 Elite e per S25 si tratta un doppio salto considerando che lo scorso anno era stato adottato un Exynos, già di per sé non proprio a livello del precedente Snapdragon. Parliamo di un processore quasi esagerato sugli smartphone, capace di performare ad altissimo livello per qualunque richiesta dell’utente e al contempo molto parco e saggio nei consumi grazie al nuovo processo produttivo a 3 nm.

Quello che più ci interessa è che Samsung Galaxy S25, insieme ai suoi fratelli generazionali è per distacco il più rapido “Galaxy S” di sempre, reattivo, instancabile e mai in sofferenza anche nelle situazioni di maggior stress. È un vero piacere da utilizzare insieme alla rinnovata OneUI 7, di cui vi parleremo più in basso.

Esperienza d’uso

Non ci stanchiamo di ricordare che la piattaforma hardware è sempre più l’asse portante degli smartphone moderni, da cui non dipendono solo le prestazioni ma anche la qualità della ricezione, le possibilità in termini di funzioni AI, l’elaborazione delle immagini, l’audio e molto altro. La scelta di Samsung di optare per il “gold standard” del momento, vi mette in una condizione che pochi altri smartphone riescono a darvi e unita ai 7 anni di aggiornamenti previsti per il software vi garantisce di avere un telefono al top in questo momento e negli anni a seguire, dove non sappiamo ancora quali novità ci aspettano con l’AI. Ecco, in questo senso acquistare un Galaxy S25 è un investimento più che saggio.

Galaxy S25 è un prodotto molto affidabile nel suo funzionamento di base: la ricezione sembra essere leggermente migliore degli anni passati, senza tuttavia poter essere considerata ottima, sono supportate due nanoSIM fisiche e eSIM (due al massimo tra fisiche ed eSIM in contemporanea) la connettività è evoluta ai massimi standard disponibili, ottimi il comparto audio sia per la sfera multimediale che per le chiamate, infine si potrà sfruttare un velocissimo e preciso sensore biometrico ultrasonico per le impronte digitali e un feedback aptico di primo livello.

Funzionalità

A bordo di Samsung Galaxy S25 troviamo la OneUI 7 basata su Android 15, sono poi previsti ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di supporto per quanto riguarda le patch di sicurezza. In generale possiamo dirvi che la OneUI rimane il software di riferimento nel mondo Android, estremamente completo e con la nuova versione anche più moderno e gradevole graficamente. Come da tradizione, oltre a essere completissima, l’interfaccia di Samsung è anche modulare ed espandibile con nuove funzionalità attraverso GoodLock e Expert RAW e altre app dedicate scaricabili dal Galaxy Store.

Le novità principali però quest’anno sono da ricercarsi nel set di funzionalità di AI. Innanzi tutto troviamo il nuovo Gemini integrato, l’assistente di Google ora può recepire ed eseguire più comandi con la stessa istanza, per esempio “riassumi questo video e aggiungilo ed invialo a tal contatto via mail”, oppure “trovami le prossime partite del Cuneo Granda Volley e aggiungile a calendario”. Novità anche nell’applicazione “telefono”, dove ora potremo registrare le chiamate, trascriverle e riassumerle, oltre alle già presenti funzioni di traduzione automatica e assistente alla risposta. Now Brief è una nuova funzionalità che fornisce un riepilogo degli eventi e informazioni importanti per la giornata che sta iniziando, può contenere informazioni sulla propria salute (prese da Health), viaggi, eventi, routine, foto, aggiornamenti sul traffico, informazioni utili sulla nostra smart home, notizie, musica e video consigliati.

Una nuova funzionalità realmente impressionante riguarda la modifica dell’audio dai video, è possibile in post produzione regolare l’audio con l’AI che interpreta automaticamente le diverse fonti sonore (voce, musica, rumore, diversi interlocutori ecc..) e consente di gestire i volumi separatamente. Sempre presenti poi gli assistenti per le foto, assistente disegno, assistente note, web, generazione di sfondi e molto altro. La OneUI continua quindi ad essere estremamente sul pezzo per quanto riguarda l’AI, senza dubbio il software dove questa nuova frontiera software trova la sua migliore espressione.

Batteria

La batteria integrata è da 4000 mAh, niente celle con anodo al silicio carbonio, niente ricarica rapida: compitino e nulla più da parte di Samsung su questo particolare tecnico. Fortunatamente il nuovo SoC si comporta egregiamente sotto il profilo dei consumi, per cui le 5 ore di display attivo sono alla portata in una giornata di utilizzo medio ed è comunque un gran risultato per uno smartphone così compatto.

Discorso simile per la ricarica: 25 Watt sono il minimo sindacale, peggio ancora per quella wireless che si ferma a 15 Watt, proprio pochino. Insomma, è evidente che Samsung su questo particolare tecnico debba fare di più, è certamente nelle sue corde.

Fotocamere

Samsung Galaxy S25 è dotato di 3 fotocamere posteriori in configurazione molto classica: principale da 50 MP F/1.8 con OIS, teleobiettivo da 10 MP F/2.4 con OIS e ultrawide da 12 MP F2.2 con ampio FOV da 120 gradi. Frontalmente invece troviamo un’ulteriore fotocamera da 12 MP con AF. Se vi suona familiare non state sbagliando, si tratta infatti dello stesso pacchetto fotografico di S22, S23 ed S24 con alcune delle fotocamere che derivano addirittura da Galaxy S20. Insomma, anche qui Samsung ha giocato sul sicuro, forse un po’ troppo.

La qualità degli scatti è comunque molto buona, nel tempo l’azienda coreana ha sistemato sempre di più l’algoritmo e nonostante un hardware tutt’altro che moderno, è riuscita a dotare S25 di buone capacità fotografiche. Inoltre, utilizzando l’app Expert RAW della stessa Samsung, è possibile sfruttare al meglio i sensori per foto più naturali ed eventualmente lavorabili in post produzione. Resta comunque il fatto che Galaxy S25 faccia foto da telefono di fascia media, non può necessariamente raggiungere il livello di alcuni altri competitor di fascia alta, che presentano teleobiettivi più spinti e sensori ben più prestanti.

Molto buoni i video e i selfie, in entrambi i casi il software conta forse più che l’hardware per cui i risultati sono in linea con le aspettative.

In conclusione

Samsung Galaxy S25 viene proposto in Italia nei tagli di memoria 12+128 GB al prezzo di 929 Euro, 12+256 GB al prezzo di 989 Euro e 12+512 GB al prezzo di 1109 Euro. Come vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine, tutta la famiglia di Galaxy S25 è stata oggetto di ottimi sconti per la fase di lancio, ora purtroppo conclusasi. Rimangono tuttavia in vigore alcune offerte interessanti e siamo sicuri che nel corso dell’anno Samsung tornerà a stuzzicarci con altri ribassi, tenete quindi d’occhio la nostra pagina dedicata alle offerte Samsung per non perdervi le occasioni future.

Nonostante Samsung non si sia spesa più di tanto per innovare il base di gamma della famiglia, ha per lo meno il grosso merito di continuare a proporre sul mercato un compatto di un certo livello, rappresentando un’alternativa quasi unica insieme a Google con il suo Pixel 9 Pro (che comunque è più grandicello). Il prezzo di listino è alto, ma non dateci troppo peso perché i modi per risparmiare sono moltissimi, basta avere un po’ di pazienza. Il nostro esemplare con memoria da 256 GB l’abbiamo pagato 650 Euro ed è un prezzo che rispecchia il valore del dispositivo, prendetelo come riferimento per fare un buon acquisto.

Pro: Design compatto e qualità costruttiva;



Prestazioni impeccabili;



Software ricco e aggiornato a lungo;



Le migliori funzioni di AI su Android; Contro: Comparto foto datato,



Batteria con tecnologia vecchia,



ricarica molto lenta