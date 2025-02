Samsung è uno dei migliori produttori del panorama Android per quanto concerne il supporto software, sia sul fronte della rapidità con cui distribuisce patch di sicurezza e nuove versioni del sistema operativo, sia sul fronte della longevità del supporto stesso, spinto fino a 7 anni di durata sulle ultime generazioni di flagship.

Il supporto software, però, non è eterno e quest’anno abbandoneranno la compagnia degli smartphone e dei tablet supportati svariati modelli, alcuni anche ex top di gamma, che si fermeranno con l’aggiornamento che donerà loro la One UI 7 basata su Android 15.

Il supporto software ha una data di scadenza, anche in casa Samsung

Quasi quotidianamente ci ritroviamo a pubblicare notizie su nuovi aggiornamenti software che Samsung va rilasciando per tutti i propri dispositivi, tra smartphone, tablet e smartwatch. Il colosso sudcoreano ha spesso ricevuto numerosi elogi per la predisposizione a rilasciare in fretta e (quasi sempre) in maniera efficace i propri aggiornamenti.

Negli anni, l’azienda ha cambiato la propria politica di aggiornamento, estendendola sempre di più: nel 2021, ad esempio, Samsung varò una politica di aggiornamento che prevedeva 4 generazioni di Android e 5 anni di patch per i propri flagship, con qualcosa di leggermente meno duraturo per i dispositivi di fascia media e medio-bassa. Lo scorso anno, poi, Samsung pareggiò Google offrendo addirittura un supporto software da 7 anni per i propri flagship.

Con tutti questi cambiamenti è difficile districarsi tra le varie policy che prevedono un supporto più o meno lungo. Vi è però una certezza: prima o poi, il supporto software raggiunge la sua data di scadenza.

Quali sono i Galaxy che riceveranno Android 15 come ultimo major update

Quest’anno saranno 13 dispositivi (tra smartphone e tablet) del colosso sudcoreano a ricevere l’ultimo major update. Facciamo quindi una panoramica su quali sono questi dispositivi, che comunque (dopo la “scadenza” del supporto) dovrebbero continuare a ricevere ancora per un anno nuove patch di sicurezza.

I due pieghevoli sono stati lanciati sul mercato nel 2021 con a bordo la One UI 3.1 basata su Android 11 e, al tempo, le politiche di aggiornamento di Samsung prevedevano 4 aggiornamenti di Android e 5 anni di patch di sicurezza. Per questo motivo, Android 15 sarà l’ultimo major update che verrà rilasciato per i due pieghevoli.

Lo stesso discorso fatto poco sopra per i due pieghevoli può essere esteso anche ai flagship “canonici” che il colosso sudcoreano ha lanciato sul mercato nel 2021: anche per loro, partiti con la One UI 3.1 basata su Android 11, il supporto alle nuove versioni di Android si fermerà con Android 15 (e la One UI 7). Recentemente, i tre smartphone sono passati agli aggiornamenti con frequenza trimestrale.

Medio e base gamma delle famiglie Samsung Galaxy A, M e F Galaxy A14 e Galaxy A14 5G (2023) Galaxy M14 e Galaxy M14 5G (2023) Galaxy F14 (2023) Galaxy M33 (2022)



Per quanto concerne questi smartphone di fascia media e medio-bassa, c’è un duplice ragionamento da fare: Galaxy M33 è arrivato sul mercato con Android 12 (One UI 4.1) e, da policy, avrebbe dovuto ricevere tre major update per fermarsi con Android 15.

Gli altri cinque Galaxy A, M e F, pur essendo più recenti, eseguono la One UI in versione “Core”, quindi alleggerita. Per tutti loro, che hanno debuttato con Android 13, sono previsti due major update: l’ultimo sarà, appunto quello che donerà loro Android 15.

Tablet della famiglia Samsung Galaxy Tab Galaxy Tab S6 Lite (2022) Galaxy Tab Active4 Pro (2022)



Chiudiamo con due tablet di fascia media del colosso sudcoreano, entrambi portati al debutto nel 2022 con a bordo la One UI 4.1 basata su Android 12. Per i due tablet era previsto un supporto 3+4 (quindi tre aggiornamenti di Android e quattro anni di patch): anche loro saluteranno la compagnia con Android 15.

In conclusione, ricordiamo che la One UI 7 basata su Android 15 è stata portata al debutto dai nuovi Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra: si prevede che il mese prossimo venga avviato il rilascio sui modelli precedenti, a partire dagli ex flagship della gamma Galaxy S24.