Durante il Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato la serie Galaxy S25, ma ha anche iniziato a mostrare l’atteso Galaxy S25 Slim, che si è poi rivelato come Samsung Galaxy S25 Edge. Il produttore non ha svelato tutti i dettagli sul nuovo smartphone che punta sullo spessore contenuto, ma in queste ore sono spuntate alcune anticipazioni riguardanti il comparto fotografico. In più, vale la pena tornare un attimo su Samsung Galaxy A56, per il quale arriva un’interessante “conferma”.

Doppia fotocamera per Samsung Galaxy S25 Edge: ecco i possibili sensori

L’evento di settimana scorsa ha visto protagonisti Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, ma ha mostrato alcune altre novità. Abbiamo iniziato a scoprire Project Moohan, il visore con Android XR, il tri-fold tanto chiacchierato (anche se solo per un attimo) e soprattutto Samsung Galaxy S25 Edge. Il nuovo smartphone, in precedenza conosciuto come Galaxy S25 Slim per la sua peculiarità, è stato mostrato durante l’Unpacked, ma non lanciato.

Il nome Edge richiama i modelli con vetri curvi (l’ultimo è stato Galaxy S7 Edge), ma questa volta vuole indicare un design estremamente sottile, che ha richiesto una quasi completa riprogettazione da parte di Samsung. Naturalmente il produttore ha dovuto fare dei sacrifici: abbiamo già visto come non dovremmo aspettarci miracoli dalla batteria dell’inedito modello, mentre in queste ore spuntano alcuni dettagli sul presunto comparto fotografico.

Secondo quanto riportato da Sammobile, sito notoriamente ben informato su quanto riguarda il produttore sud-coreano, Galaxy S25 Edge metterà a disposizione una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP e sensore ultra-grandangolare da 50 MP (o da 12 MP). In base a quanto abbiamo visto durante l’evento, lo smartphone dispone di due fotocamere, e i rumor indicano che ad essere sacrificato potrebbe essere il teleobiettivo. Questo avviene già su altri modelli con doppia fotocamera di casa Samsung.

La fotocamera anteriore potrebbe essere la stessa vista sul resto della serie Galaxy S25: sensore da 12 MP e obiettivo integrato attraverso un piccolo foro nel display (centrato). Tutte le fotocamere dovrebbero offrire almeno la registrazione video 4K a 60 fps, mentre quella principale potrebbe spingersi oltre, arrivando al 4K a 120 fps e all’8K a 30 fps. Lo smartphone dovrebbe condividere il chipset dei fratelli (Qualcomm Snapdragon 8 Elite, magari con un core in meno?), ma per il momento è difficile sbilanciarci oltre.

Galaxy S25 Edge dovrebbe essere lanciato tra il secondo e il terzo trimestre 2025, ma non sappiamo ancora se lo vedremo da noi: avremo sicuramente modo di tornarci per ulteriori anticipazioni.

Samsung Galaxy A56 direttamente con One UI 7 e Android 15

Restiamo in casa Samsung, perché come promesso dobbiamo tornare a parlare del principale modello di fascia media atteso quest’anno: si tratta ovviamente di Samsung Galaxy A56, che potrebbe essere ufficializzato entro il primo trimestre.

Poche ore dopo la conclusione del Galaxy Unpacked abbiamo avuto modo di soffermarci su Galaxy A56 e Galaxy A36, i prossimi protagonisti della fascia media di Samsung. Le certificazioni hanno già mostrato come potrebbe essere il design dei nuovi modelli e hanno anticipato parte delle specifiche. Quest’oggi volgiamo lo sguardo verso il software grazie alle informazioni trapelate attraverso la FCC (Federal Communications Commission).

Presso la FCC è transitato il modello SM-A566E, che dovrebbe corrispondere al Galaxy A56 che sarà commercializzato in alcuni Paesi asiatici e mediorientali. Come segnalato da Sammobile, uno dei documenti include uno screenshot del menu “Informazioni sullo stato” (che si trova nelle impostazioni di sistema): in sé non sembra fornire anticipazioni interessanti, ma alzando lo sguardo possiamo subito notare un dettaglio.

Come vedete nell’immagine, l’icona della batteria è quella della One UI 7: questo significa che Samsung Galaxy A56 arriverà sul mercato direttamente con Android 15 e One UI 7. Del resto, lo smartphone era già passato da Geekbench con la più recente versione stabile del robottino. Per il resto la FCC parla di connettività 5G, Bluetooth 5.3 e ricarica cablata da 45 W, cose che già sapevamo.

Vi ricordiamo che al momento la One UI 7 stabile è disponibile soltanto sulla serie Galaxy S25. Samsung dovrebbe iniziare a distribuire l’aggiornamento a partire dalla serie Galaxy S24 nei prossimi giorni, e dovrebbe completare il rollout per i principali modelli entro il primo trimestre 2025. Normalmente la serie Galaxy A non include le funzionalità Galaxy AI complete, ma le indiscrezioni sembrano puntare a qualcosa in più del solito.