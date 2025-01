Nella serata di ieri, Samsung ha presentato ufficialmente i suoi nuovi flagship della serie S: stiamo parlando di Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S25+. In questa sede ci concentriamo sul primo, ossia la punta di diamante della nuova gamma, e facciamo un confronto con Galaxy S24 Ultra, il diretto predecessore.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra: scopriamo le differenze e le similitudini con il nostro confronto sulla carta, tra specifiche tecniche, design, funzionalità e prezzi.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra, il confronto

Samsung Galaxy S25 Ultra arriva sul mercato a un anno di distanza da Galaxy S24 Ultra (giorno più, giorno meno), di conseguenza può contare su specifiche tecniche aggiornate, pur senza grossi stravolgimenti. In più, anche quest’anno abbiamo qualche novità a livello di design (lo scorso anno toccò allo schermo piatto, questa volta ad altri aspetti) e lato comparto fotografico, pur senza enormi cambiamenti.

Il nuovo modello porta anche al debutto vero e proprio la One UI 7 basata su Android 15, che sbarca nativamente sulla serie S25 in versione stabile (ma è in arrivo anche su tanti altri modelli tramite aggiornamento) con alcune nuove funzionalità legate al mondo Galaxy AI (con lo zampino di Google).

Insomma, le differenze tra i due modelli ci sono, e siamo qui proprio per approfondirle insieme: partiamo subito iniziando dal design, per poi passare in rassegna tutti i vari aspetti.

Design: più leggero, più sottile e con meno spigoli

Samsung Galaxy S25 Ultra non stravolge le ormai iconiche linee dei più recenti flagship del produttore, ma va a fare qualche cambiamento nell’aspetto e a migliorare lato portabilità. Rispetto a Galaxy S24 Ultra, il nuovo modello offre spigoli meno pronunciati, e risulta più sottile del 15% e più leggero (di poco più di 20 g): lato dimensioni non cambia molto, ma il lavoro fatto sul frame (piatto) più che sui bordi (già sottili sul modello 2024) ha consentito di salire leggermente nella “diagonale”, così da toccare quota 6,9 pollici.

Dimensioni: Samsung Galaxy S25 Ultra: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm, 218 g Samsung Galaxy S24 Ultra: 162,3 x 79 x 8,6 mm, 232 g



In generale, il nuovo flagship risulta dunque un po’ più stretto e leggermente più alto. Lo schermo è sempre un Dynamic AMOLED 2X LTPO Super Smooth con risoluzione QHD+, refresh rate da 1 a 120 Hz e Vision Booster, con luminosità fino a 2600 nit. Su S25 Ultra il pannello è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Armor 2, che incorpora ceramica per una maggiore protezione contro le cadute (+60%), oltre a un trattamento anti-riflesso di nuova generazione DX e a una maggiore resistenza ai graffi (+29%). Anche S24 Ultra offre un trattamento anti-riflesso con il Gorilla Glass Armor di prima generazione.

Il telaio può ancora una volta contare sul titanio, come del resto si può intuire dai nomi delle varie colorazioni. Queste ultime cambiano rispetto a Galaxy S24 Ultra, e propongono varianti cromatiche delicate e non troppo vistose: le versioni standard sono quattro, e prendono il nome di Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Gray; a queste si aggiungono come sempre ulteriori colorazioni disponibili in esclusiva sul Samsung Shop Online, denominate Titanium Jet Black (simile alla Titanium Black, ma con frame scuro), Titanium Pink Gold e Titanium Jade Green.

Previous Next Fullscreen

Prestazioni: si resta in casa Qualcomm con Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Samsung Galaxy S25 Ultra ha un cuore Qualcomm, esattamente come il resto della serie S25 e come il predecessore Galaxy S24 Ultra (Exynos per S24 e S24+): il nuovo modello dispone del chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy, che prende il posto dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Anche quest’anno abbiamo la dicitura “for Galaxy”, che indica piccole modifiche (solitamente nelle frequenze) rispetto alla versione “normale”, integrate in collaborazione con Qualcomm.

Il SoC è stato realizzato con il processo produttivo a 3 nm di TSMC e può contare su una CPU octa-core suddivisa su due cluster: sulla carta, Samsung parla di un aumento del 40% delle prestazioni lato NPU e del 37% lato CPU. La GPU è una Adreno 830, che promette prestazioni del 30% superiori e diversi miglioramenti (anche nel Ray Tracing). Tutta questa potenza serve (anche) per elaborare operazioni AI direttamente in locale.

Per la prima volta, il produttore sud-coreano ha integrato innovazioni proprietarie nel chipset: ProScaler utilizza un’elaborazione avanzata delle immagini AI per ottenere un miglioramento del 40% nei dettagli delle immagini (rispetto alla precedente generazione), mentre il motore Samsung per le immagini Digital Natural Image engine mobile (mDNIe) offre una maggiore efficienza energetica del display.

Per tenere a bada tutto questo, Samsung ha integrato una camera di vapore più grande rispetto alla precedente generazione e un materiale di interfaccia termica (TIM) su misura che garantisce passi avanti del 20% per quanto riguarda l’efficienza lato temperature.

I fratelli minori hanno visto un boost lato RAM (adeguandosi ai 12 GB di RAM), ma lo stesso non possiamo dire di Galaxy S25 Ultra: il nuovo smartphone mantiene i 12 GB di RAM su tutte le configurazioni (256, 512 GB e 1 TB UFS 4.0), perlomeno nel mercato europeo e occidentale.

Per saperne di più: Il confronto tra le schede tecniche complete di Samsung Galaxy S25 Ultra e Galaxy S24 Ultra

Comparto fotografico: niente stravolgimenti, ma cambia il sensore ultra-grandangolare

Non possiamo dire che Samsung abbia fatto grossi cambiamenti per quanto riguarda il comparto fotografico, perlomeno a livello hardware e sulla carta, però c’è comunque una differenza importante rispetto alla precedente generazione. Per i confronti sul campo ci sarà tempo, ma per ora analizziamo i “freddi” numeri e confrontiamo le specifiche fotografiche di Galaxy S25 Ultra e Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra : sensore principale da 1/1,3″ con risoluzione da 200 MP, apertura f/1.7, pixel da 0.6 µm, PDAF multi-direzionale, Autofocus Laser e OIS sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) con angolo di visione a 120°, pixel da 0.7 µm sensore tele da 10 MP (f/2.4) con PDAF e OIS, per zoom ottico 3x teleobiettivo periscopico da 50 MP (f/3.4) con PDAF e OIS, per zoom ottico 5x fotocamera anteriore da 12 MP (f/2.2), con angolo di visione di 80°

: Samsung Galaxy S24 Ultra : sensore principale da 1/1,3″ con risoluzione da 200 MP, apertura f/1.7, pixel da 0.6 µm, PDAF multi-direzionale, Autofocus Laser e OIS sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120°, pixel da 1.4 µm sensore tele da 10 MP (f/2.4) con PDAF e OIS, per zoom ottico 3x teleobiettivo periscopico da 50 MP (f/3.4) con PDAF, OIS, per zoom ottico 5x fotocamera anteriore da 12 MP (f/2.2), con angolo di visione di 80°

:

Il cambiamento più evidente, sempre restando sulla carta, è costituito dal nuovo sensore da 50 MP per la fotocamera ultra-grandangolare, che dovrebbe consentire la cattura di scatti di maggiore qualità per quanto concerne l’ampio raggio. Il resto rimane conservativo, tra sensore principale da 200 MP, teleobiettivi da 10 e 50 MP e fotocamera selfie da 12 MP, anche se Samsung ha perfezionato gli scatti a livello software, soprattutto per quanto riguarda Nightography e super zoom.

Software: debutta la One UI 7 con le migliorate funzionalità Galaxy AI

Con l’uscita di Samsung Galaxy S25 Ultra debutta anche la One UI 7 stabile: la nuova release, basata su Android 15, integra non solo le tante novità che abbiamo avuto modo di scoprire negli ultimi mesi, ma anche funzionalità inedite riguardanti l’intelligenza artificiale di Galaxy AI.

Samsung vuole far diventare lo smartphone un vero compagno AI capace di comprendere il contesto delle esigenze e le preferenze degli utenti, per esperienze AI personalizzate pur nel rispetto della privacy. I nuovi dispositivi, Ultra compreso, integrano strumenti AI con capacità multimodali e possono interpretare testo, voce, immagini e video consentendo interazioni naturali. Sono stati migliorati Cerchia e cerca con Google e Selezione AI, con i quali si possono effettuare ricerche con suggerimenti contestuali per le azioni successive: non c’è bisogno ad esempio di passare da un’app all’altra solo per condividere una GIF o salvare i dettagli di qualche evento. L’avanzata comprensione del linguaggio naturale permette di semplificare anche le interazioni quotidiane più comuni, come la ricerca di una foto specifica all’interno della Galleria o la regolazione di qualche impostazioni del sistema.

Con la pressione del tasto laterale si può attivare Gemini per eseguire azioni trasversali tra app in modo fluido, sia nelle applicazioni di Samsung e Google sia in app di terze parti (come WhatsApp e Spotify, ma in futuro la lista si allungherà sempre di più). Abbiamo poi funzioni come la registrazione delle chiamate (con trascrizione e riepiloghi), e il debutto di Now Bar, una “pillola” che appare nella schermata di blocco e che risulta pertinente con il contesto: cambia in base a quello che stiamo facendo (con navigazione su Google Maps o pulsanti per controllare la riproduzione musicale) e al momento della giornata, e può rimandare a Now Brief (che mostra punteggio energetico, appuntamenti della giornata, le principali news e non solo).

Tutte queste interazioni intuitive sono potenziate dalle evoluzioni degli strumenti Galaxy AI più apprezzati per comunicazione, produttività e creatività. Troviamo poi versioni aggiornate di Assistente alla scrittura, per la traduzione in qualsiasi schermata e non solo, Assistente al disegno (per dare vita alle idee, combinando bozze, testo e immagini e creando anche nuove emoji) e non solo.

Galaxy S25 Ultra può contare su miglioramenti e perfezionamenti per l’editing fotografico e per le varie funzioni Galaxy AI, tra Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto e non solo. All’interno del comparto fotografico è da segnalare Audio Eraser, con il quale si possono isolare le varie categorie di suoni (voci, vento, musica, rumori di fondo e non solo), così da regolarli separatamente o eliminarli completamente. Ci sono poi Diaframma Virtuale, per il controllo della profondità di campo (integrato nella modalità Expert RAW), e la funzione Log per i video, che permette di ottenere gradazioni di colore precise per una produzione di video più professionale. Studio ritratti è stato migliorato, consentendo di creare avatar personalizzati con espressioni facciali più realistiche.

Alcune delle funzionalità e dei miglioramenti citati qui sopra saranno disponibili fin da subito anche su Galaxy S24 Ultra in seguito all’aggiornamento alla One UI 7.0. Altre, come Now Brief e Audio Eraser, potrebbero arrivare in seguito, tramite ulteriori aggiornamenti. Sicuramente Galaxy S25 Ultra è in grado di sfruttare meglio le funzioni Galaxy AI direttamente sul dispositivo grazie alla maggiore potenza dello Snapdragon 8 Elite, ma in questo momento non sappiamo quali siano esattamente i piani di Samsung per portare la rinnovata Galaxy AI su Galaxy S24 Ultra. Probabilmente ne sapremo di più nelle settimane successive all’Unpacked.

Nessun cambiamento per quanto riguarda il supporto software: anche con Galaxy S25 Ultra Samsung promette sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza. Vista l’uscita con Android 15, il nuovo modello otterrà dunque un major update in più rispetto a Galaxy S24 Ultra, arrivando fino all’ipotetico Android 22.

Prezzi a confronto: quale scegliere tra Galaxy S25 Ultra e Galaxy S24 Ultra?

I prezzi di listino di Samsung Galaxy S25 Ultra sono gli stessi identici proposti al lancio di Samsung Galaxy S24 Ultra. Le cifre sono le seguenti:

Samsung Galaxy S25 Ultra (acquista su Samsung Shop Online o su Amazon.it): 12-256 GB a 1499 euro 12-512 GB a 1619 euro (1499 euro in promozione lancio) 12 GB – 1 TB a 1859 euro (1619 euro in promozione lancio)

Samsung Galaxy S24 Ultra (acquista su Samsung Shop Online): 12-256 GB a 1499 euro 12-512 GB a 1619 euro 12 GB – 1 TB a 1859 euro



Similmente al predecessore, anche Galaxy S25 Ultra può contare su una serie di offerte di lancio che consentono di far scendere un po’ i prezzi. A livello generale è prevista la stessa iniziativa di raddoppio della memoria (512 GB al prezzo del 256 GB e 1 TB al prezzo del 512 GB), sia su Samsung Shop Online sia presso i principali rivenditori (come Amazon, MediaWorld, Unieuro e non solo).

Chi si è registrato prima del lancio ha ricevuto un coupon da 200 euro, ma anche in caso contrario è possibile ottenere lo stesso sconto attraverso le iniziative dei rivenditori: il Samsung Shop Online offre i coupon GALAXY4U, GALAXYS25 e SAMSUNGS25, MediaWorld i coupon NEWGAL200 e NEWGAL100 più extra 100 euro di sconto con carta MediaWorld Club, e Unieuro il coupon SAMLANCIO200. Amazon offre il coupon UNPACK200, ma può utilizzarlo solo chi si è registrato prima dell’evento Unpacked.