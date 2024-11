Ogni anno Samsung porta almeno una delle funzionalità della serie Samsung Galaxy S sui modelli della famiglia Samsung Galaxy A e nel 2025 chi acquisterà uno dei telefoni di fascia media del colosso coreano potrebbe finalmente poter contare su un importante miglioramento che riguarda la batteria.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Samsung potrebbe finalmente implementare nei modelli di fascia media il supporto alla ricarica rapida a 45 W e tra i device che dovrebbero beneficiare di tale novità vi è senza dubbio Samsung Galaxy A56.

Una buona notizia per chi attende Samsung Galaxy A56

Nelle scorse ore il popolare leaker Jukanlosreve ha condiviso su X la seguente immagine relativa ad una certificazione ottenuta da Samsung Galaxy A 56 presso un ente di controllo cinese, grazie alla quale scopriamo che lo smartphone si può caricare a un massimo di 10 V e 4,5 A, supportando così come potenza massima 45 W.

La certificazione in questione si riferisce in particolare al modello con codice prodotto SM-A5660, ossia la variante cinese di Samsung Galaxy A56 ma la funzionalità dovrebbe essere supportata anche dalle versioni destinate ai mercati europei.

Ricordiamo che Samsung Galaxy A55 supporta una ricarica rapida da 25 W, così come il modello base di Samsung Galaxy S24 e ciò significa che il nuovo smartphone di fascia media di Samsung potrà ricaricarsi più velocemente del fratello maggiore e ben più costoso.

Tra le altre sue caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Samsung Exynos 1580 con GPU Xclipse 540, una fotocamera frontale da 12 megapixel, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel e l’interfaccia One UI basata su Android 15 (o su Android 14 in attesa dell’upgrade).