Sono passati ormai alcuni giorni dal Galaxy Unpacked 2025 di San José, California, il grande evento con cui Samsung ha presentato al mondo i nuovi smartphone Android di fascia premium e super premium, ovvero Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

I tre smartphone e la loro One UI 7 non sono però stati gli unici protagonisti dell’evento. Il colosso sudcoreano ha infatti colto l’occasione per anticipare, tramite teaser durante il keynote e con dei mockup esposti nello spazio dedicato a giornalisti e ospiti, il sottilissimo Galaxy S25 Edge, il visore con Android XR noto come Project Moohan e il tanto chiacchierato smartphone pieghevole triplo.

Galaxy Unpacked 2025: Project Moohan mostrato in anteprima

I rumor della vigilia parlavano di un Galaxy Unpacked 2025 ricco di sorprese, con altri dispositivi che avrebbero fatto compagnia agli attesi smartphone della serie Galaxy S25 e attirato l’attenzione del pubblico presente (e del pubblico a casa).

È stato così solo in parte: le uniche ufficialità sono arrivate per quanto riguarda gli smartphone. Samsung ha invece giocato sull’hype, anticipando ciò che vedremo nel corso dell’anno attraverso svariati teaser.

Uno dei dispositivi anticipati al Galaxy Unpacked 2025 è stato il visore Project Moohan basato su Android XR, un cui mockup era presente in tutto il suo splendore all’interno dell’area dimostrativa.

Si tratta di un progetto che Samsung ha ufficializzato lo scorso dicembre (in collaborazione con Google) e che si concretizzerà, a tutti gli effetti, con il lancio del primo visore basato sulla nuova costola di Android dedicata alla realtà estesa.

Inizialmente, il colosso sudcoreano renderà disponibile il visore (il cui nome non è ancora stato svelato) per gli sviluppatori che potranno così creare, testare e ottimizzare tutte le loro esperienze (con app e servizi) prima del lancio in pompa magna. Non è chiaro se il 2025 sarà l’anno per il debutto consumer o esclusivamente quello per il debutto tra le mani degli sviluppatori.

Google annuncia un nuovo accordo strategico per far crescere Android XR

Sempre a proposito di Android XR e di questioni legate all’espansione della giovanissima piattaforma sviluppata a stretto contatto con Samsung e Qualcomm, Google ha recentemente annunciato un nuovo accordo con HTC, realtà che negli ultimi anni ha puntato forte sulla realtà estesa (ad esempio con il Viverso).

Di seguito riportiamo il testo integrale del breve comunicato:

Investiamo nella XR da oltre un decennio e solo il mese scorso abbiamo presentato la piattaforma Android XR con i nostri partner industriali strategici. Oggi abbiamo siglato un accordo per accogliere parte del team di ingegneri di HTC VIVE in Google, subordinato alle consuete condizioni di chiusura. Si tratta di un team tecnico di altissimo livello con una comprovata esperienza nel settore della realtà virtuale e non vediamo l’ora di collaborare con loro per accelerare lo sviluppo della piattaforma Android XR nell’ecosistema di visori e occhiali.

Galaxy Unpacked 2025: confermato anche il pieghevole triplo

All’inizio della settimana si erano intensificate le voci riguardanti la line-up di smartphone pieghevoli che Samsung avrebbe lanciato nel corso del 2025: agli eredi dei soliti Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, il colosso sudcoreano dovrebbe affiancare un più economico (probabilmente Galaxy Z Flip FE) e un ben più costoso pieghevole triplo (Galaxy Z Tri-Fold).

Proprio quest’ultimo è apparso a San José durante il Galaxy Unpacked 2025, anche se solo come anticipazione all’interno di una slide (immagine dei colleghi di Sammobile), mostrata durante il keynote di presentazione, che mette i pieghevoli classici, il pieghevole triplo, il visore, un paio di occhiali smart (e non solo) tra i dispositivi “particolari” attesi nel corso di quest’anno.

Non è la prima volta che Samsung ancitipa i lavori per la realizzazione di uno smartphone pieghevole a doppia piega (quindi “tri-fold”): i primi indizi risalgono a un brevetto del 2022. Da allora, sono emerse tantissime indiscrezioni fino ad arrivare a quelle di inizio anno che dipingevano il dispositivo come diverso rispetto a HUAWEI Mate XT, il primo pieghevole triplo della storia.

Restano ancora vari nodi da sciogliere: disponibilità (non è detto che possa essere un prodotto “globale” già alla prima generazione, è più probabile che venga lanciato su alcuni mercati e in tiratura limitata per una sorta di test pilota) e prezzo (una tecnologia del genere dovrebbe avere un costo più elevato di quella pieghevole “normale” già per il produttore, figuriamoci per il consumatore che potrebbe leggere tranquillamente 2000 e passa euro sul cartellino del prezzo).