Qualcomm ha ufficializzato il SoC Snapdragon 8 Elite a ottobre 2024 e si tratta di un chipset octa-core, ma a quanto pare sul mercato arriverà anche una versione con un core CPU in meno.

Qualcomm ha appena elencato sul suo sito Web un SoC Snapdragon 8 Elite che ha solo sette core: 2 core Prime con clock fino a 4,32 GHz e cinque core Performance con clock fino a 3,53 GHz.

Questa versione dell’ultimo chipset di punta di Qualcomm è identificata dal codice SM8750-3-AB e in pratica gli manca un core Performance rispetto al normale Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite con un core in meno: affare o fregatura?

In teoria potrebbero essere delle unità Snapdragon 8 Elite octa-core che hanno problemi con un core Performance che viene opportunamente disabilitato di fabbrica e quindi offerto agli OEM che potrebbero voler risparmiare sul costo del chipset, mentre Qualcomm eviterebbe di cestinarli.

Sarà interessante vedere come il mercato accoglierà questa variante con un core in meno, poiché non tutti saranno in grado di notare la differenza di prestazioni, mentre altri potrebbero automaticamente liquidarla come una versione malriuscita.

Secondo gli ultimi rumor mancherebbe ormai poco al lancio dello Snapdragon 8s Elite (codice SM8735), il nuovo chipset di fascia media realizzato da Qualcomm che rappresenterà il giusto compromesso tra i top di gamma e i dispositivi di fascia bassa.

Stando ai primi dettagli emersi, lo Snapdragon 8s Elite sarebbe più simile del previsto allo Snapdragon 8 Gen 3.