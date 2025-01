La serie Galaxy S25 deve ancora essere presentata ufficialmente (lo sarà tra pochi giorni), ma si sa che le notizie nel mondo tech non si fermano mai. In queste ore spuntano interessanti indiscrezioni che sostengono come Samsung sia al lavoro su nuove tecnologie riguardanti le batterie, che potrebbero arrivare durante il 2026 con la serie Galaxy S26 (e probabilmente non solo). In più, restando sul “futuro” del produttore, sono spuntate nuove anticipazioni su ciò che dovremmo vedere sulla fascia media con Samsung Galaxy A56.

Novità per le batterie in casa Samsung, ma solo dai Galaxy S26

Diversi produttori stanno proponendo in questi ultimi tempi degli smartphone dotati di batterie davvero generose, intorno ai 6000 mAh o oltre. Questo grazie alle batterie al silicio-carbonio, che consentono di offrire una maggiore quantità di mAh a parità di spazio occupato. Giusto per fare due esempi, abbiamo visto modelli come OnePlus 13 (6000 mAh) e Xiaomi 15 Pro (6100 mAh) apportare significativi miglioramenti rispetto ai predecessori, “fermi” a rispettivamente 5400 e 4880 mAh.

A quanto pare Samsung sembra intenzionata a rimanere conservativa, proponendo batterie agli ioni di litio “tradizionali” su Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra con capacità non oltre i 5000 mAh. Come riportato da leaker come Jukanlosreve e Ice universe, le cose potrebbero cambiare con i flagship in arrivo l’anno prossimo, ossia Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra (se la line-up si chiamerà così).

Le anticipazioni sostengono che questi ultimi adotteranno batterie al silicio-carbonio, che consentiranno al produttore di proporre capacità di almeno il 10-15% superiori: ipoteticamente, il presunto Galaxy S26 potrebbe dunque arrivare a 5500 mAh (o persino oltre), senza aumentare gli ingombri.

Le batterie potrebbero migliorare ulteriormente in capacità grazie al metodo di produzione a stacking delle celle, utilizzato inizialmente con batterie più grandi, pensate per i veicoli elettrici. Questa indiscrezione arriva dalla Corea del Sud: in base a quanto riferito da The Elec, il presidente di Samsung SDI Choi Joo-sun ha visitato lo stabilimento di Cheonan la scorsa settimana, e la cosa parrebbe confermare novità sulla linea di produzione delle piccole batterie dedicate ai dispositivi mobili.

Anche questo processo di “impilamento” potrebbe portare miglioramenti di circa il 10% nella densità di energia delle batterie: è dunque possibile che nei prossimi anni vedremo smartphone Samsung con batterie decisamente più capienti di quelle attuali, vicine ai 6000 mAh.

Samsung Galaxy A56 con più Galaxy AI? Gli indizi

Non sappiamo se vedremo già qualche novità in tal senso a bordo della fascia media di quest’anno (difficile), ma in queste ore sono spuntate interessanti indiscrezioni anche per Samsung Galaxy A56. Quest’ultimo guiderà la gamma di fascia media del produttore sud-coreano, e sarà probabilmente presentato con tempistiche in linea a quelle dello scorso anno: Galaxy A55 ha visto la luce nella prima metà di marzo, dunque è possibile che Galaxy A56 possa essere presentato prima dell’inizio della primavera 2025.

Sui modelli attualmente in commercio, Samsung ha portato solamente un assaggio di Galaxy AI con Cerchia e cerca con Google, ma il resto delle funzionalità sono rimaste esclusive della fascia alta. Alcune domande di registrazione di nuovi trademark (condivise da GalaxyClub) potrebbero suggerire che le cose potrebbero cambiare a partire da Samsung Galaxy A56.

Sulla gamma Galaxy A vengono utilizzate spesso diciture “Awesome“, sia nei messaggi promozionali sia nei nomi delle colorazioni (ad esempio Awesome Ice Blue, Awesome Lemon, Awesome Lilac e Awesome Navy di Galaxy A55), e nei documenti qui in basso possiamo notare il marchio “Awesome Intelligence“. Collegando i puntini (e considerando che le iniziali formano proprio la sigla AI), si può arrivare a sostenere che Galaxy A56 potrebbe disporre di maggiori funzionalità Galaxy AI.

Lo smartphone dovrebbe costituire il principale esponente della prossima serie di fascia media: abbiamo già avuto modo di dare un’occhiata ad alcune anticipazioni in queste settimane, che puntano sull’utilizzo del SoC Exynos 1580. Di certezze non ne abbiamo per ora, ma siamo comunque sicuri che nelle settimane successive al lancio dei Galaxy S25 ne sapremo di più.

In copertina Samsung Galaxy S24