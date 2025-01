Sono le ultime ore per approfittare di alcune delle offerte di lancio più interessanti per Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra: scadono quest’oggi, 27 gennaio 2025, alcune delle promozioni di preordine con coupon da 200 euro, sfruttabili presso alcuni dei principali rivenditori, Samsung Shop Online compreso. Ricapitoliamo come funzionano, come approfittarne e tutte le scadenze.

Le migliori offerte di lancio per i Samsung Galaxy S25: alcune scadono a breve

Come avrete visto, la scorsa settimana Samsung ha presentato la serie Galaxy S25: il nuovo trio di flagship vede ancora una volta un modello di punta, Galaxy S25 Ultra, affiancato da due modelli meno costosi e un po’ meno ingombranti (soprattutto Galaxy S25).

Galaxy S25 è il modello più compatto della gamma, e condivide gran parte delle specifiche con il fratello maggiore Galaxy S25+. I due mettono a disposizione un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 o 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ o QHD+ e refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy: quest’ultimo è affiancato da 12 GB di RAM e da 128 (solo S25), 256 GB o 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è condiviso (tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x), mentre il modello Plus può contare su una batteria più generosa (4900 mAh invece di 4000 mAh), con ricarica cablata più rapida (45 W invece di 25 W).

Galaxy S25 Ultra mantiene il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, affiancandogli 12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Oltre alla batteria (da 5000 mAh, con ricarica cablata da 45 W), a cambiare è il comparto fotografico: sul retro il modello di punta offre una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP (qui le specifiche tecniche complete).

Qui in basso troviamo i prezzi di listino proposti da Samsung, ma in questi giorni si possono far scendere anche sensibilmente combinando promozioni ed eventualmente trade-in con permuta dell’usato.

Samsung Galaxy S25: 12-128 GB a 929 euro 12-256 GB a 989 euro (929 euro in promo lancio) 12-512 GB a 1109 euro (989 euro in promo lancio)

Samsung Galaxy S25+: 12-256 GB a 1189 euro 12-512 GB a 1309 euro (1189 euro in promo lancio)

Samsung Galaxy S25 Ultra: 12-256 GB a 1499 euro 12-512 GB a 1619 euro (1499 euro in promo lancio) 12 GB – 1 TB a 1859 euro (1619 euro in promo lancio)



Innanzitutto, come abbiamo visto, anche quest’anno Samsung offre la promozione per il raddoppio delle memorie: fino al 6 febbraio 2025 potete acquistare le versioni con i tagli di memoria superiori ai prezzi di quelle inferiori, sia sul Samsung Shop Online sia presso gli altri principali rivenditori. Fino al 27 gennaio 2025 (salvo proroghe), presso il Samsung Shop Online sono attivi i coupon GALAXY4U, GALAXYS25 e SAMSUNGS25 (ne potete usare solo uno per volta) per ottenere 200 euro di sconto sui nuovi modelli, con Trade-In per la permuta dell’usato con valutazione massima di 680 euro. Acquistando uno dei nuovi smartphone sullo store ufficiale di Samsung entro il 6 febbraio e registrandovi su Samsung Members entro il 7 aprile potete anche partecipare all’estrazione di uno dei 100 Samsung Galaxy Watch Ultra.

MediaWorld e Comet offrono tuttora alcune delle proposte più interessanti. Sul sito MediaWorld potete ottenere uno sconto di ben 300 euro in pochi istanti: 200 euro si ottengono digitando semplicemente il coupon NEWGAL200 (fino al 4 febbraio) all’interno del campo dedicato, mentre gli altri 100 vengono aggiunti automaticamente al carrello (fino al 9 febbraio 2025) se avete associato all’account una tessera MediaWorld Club (potete eventualmente crearla e farlo al momento in pochi click). In pratica, si parte da 629 euro per un Samsung Galaxy S25 da 256 GB, senza permute. In più, con la valutazione e l’extra valutazione dell’usato dell’iniziativa SChange di MediaWorld potete acquistare i nuovi smartphone ottenendo una supervalutazione garantita di 120 euro da sommare alla normale valutazione (che può arrivare fino a 550 euro in base al modello e alle condizioni).

Sul sito Comet potete ottenere uno sconto di 300 euro, ma solo se siete registrati al sito (potete anche farlo al momento). In questo caso, potete digitare il coupon SAMS300 per ottenere un ribasso immediato di 300 euro direttamente nel carrello. Unendolo allo sconto di 60 euro proposto col raddoppio delle memorie, potete portarvi a casa Galaxy S25 12-256 GB da 629 euro, stessa cifra di MediaWorld.

Su Amazon resta disponibile in queste ore il coupon UNPACK200 con sconto di 200 euro, ma solamente se avevate eseguito la registrazione i giorni precedenti al lancio. In caso contrario potete digitare il coupon PRIME150 (riservato agli utenti Prime) per avere uno sconto di 150 euro (dal 27 gennaio al 16 febbraio). Il sito offre eventualmente altri 100 euro di sconto con Prime Student, e 100 o 150 euro di sconto pagando con carta American Express. Anche qui è possibile “raddoppiare” la memoria, fino al 6 febbraio. Vi ricordiamo che su Amazon la serie Galaxy S25 gode di tre anni di garanzia.

Resta poi valida anche la proposta Unieuro, con scadenza più larga rispetto a quella del Samsung Shop Online. Fino al 4 febbraio 2025 potete ottenere uno sconto di 200 euro sull’acquisto della serie Samsung Galaxy S25 digitando il coupon SAMLANCIO200. Lo sconto si dimezza oltre questa data: dal 5 al 9 febbraio 2025 potete ottenere uno sconto di 100 euro digitando SAMLANCIO100 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Con UniUpgrade e la permuta dell’usato, potete acquistare Galaxy S25 256 GB a partire da 469 euro.

Insomma, per approfittare di alcune offerte, come quelle del Samsung Shop Online, sono ormai le ultime ore, mentre altri rivenditori proseguono ancora per qualche giorno (scorte permettendo). Avete intenzione di acquistare Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ o Galaxy S25 Ultra oppure non vi hanno convinto? Fateci sapere la vostra.