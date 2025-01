Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un pattern ben preciso di Samsung, con il lancio dei suoi modelli di smartphone entry-level entro il primo trimestre, solitamente a poche settimane dal lancio della serie Galaxy S, prevista invece a fine gennaio. Secondo gli ultimi rumor, Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36 potrebbero non fare eccezione a questa regola, con un’uscita verosimilmente prevista tra poche settimane: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche attese.

Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36: le specifiche attese

Secondo un leak delle ultime ore riconducibile all’informatore Abhishek Yadav, entrambi i nuovi modelli di smartphone potrebbero uscire entro il mese di marzo su tutti i mercati. Una recente certificazione cinese ha già mostrato il possibile design di Samsung Galaxy A56, che dovrebbe presentare un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz.

Al suo interno troveremo molto probabilmente il chip proprietario Exynos 1580, dotato rispettivamente di 8 GB o 12 GB di RAM in base alle configurazioni considerate, oltre che 128 o 256 GB di memoria interna per l’archiviazione dei file. Il nuovo modello sarà alimentato da una batteria da 5000 mAh di capacità, con ricarica a 45 W di potenza.

Passiamo poi al comparto fotografico, dove troveremo un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultrawide da 12 megapixel e un sensore per le macro da 5 megapixel. Sul lato anteriore troveremo invece un sensore da 12 megapixel.

È poi il turno di Samsung Galaxy A36, che stando agli ultimi render trapelati in rete continuerà a mantenere il design Key Island, con un notch rotondo in corrispondenza della porzione superiore dello schermo. In questo caso avremo un display AMOLED da 6,64 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e un sensore integrato per le impronte digitali. Il modulo fotocamere sarà composto da due sensori, rispettivamente da 50 megapixel per il sensore posteriore e 12 megapixel per quello frontale.

Samsung Galaxy A36 monterà un chip Snapdragon 6 Gen 3 o 7s Gen 2, alimentato da una batteria da 5000 mAh di capacità con funzionalità di ricarica a 45 W di potenza. Entrambi i modelli di smartphone presenteranno il sistema operativo Android 15 preinstallato al loro interno. Non conosciamo attualmente una data d’uscita precisa, ma l’annuncio ufficiale di entrambi i modelli potrebbe avvenire nel mese di febbraio.

Specifichiamo come sempre che al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate in via ufficiale direttamente dalla compagnia sudcoreana. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare durante le prossime settimane.