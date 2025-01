Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe arrivare solamente in un ristretto numero di Paesi: si tratterebbe di una lista “lunga” rispetto a quella di Galaxy Z Fold Special Edition (non ci vorrebbe molto), ma comunque priva di un mercato importante come quello statunitense e, indovinate un po’, di quale altro Paese?

Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe non arrivare in Italia

Esatto, avete indovinato: Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe non essere lanciato in Italia (così come in molti altri Paesi), perlomeno non nel momento del debutto iniziale (primavera inoltrata?). A riportarlo è PhoneArena, che cita una fonte ritenuta “storicamente attendibile“: secondo quest’ultima, il nuovo smartphone Android dovrebbe essere proposto in 39 Paesi e regioni.

Non è da escludere che l’elenco che stiamo per vedere possa non essere esaustivo, di conseguenza è sempre meglio prendere il tutto con la dovuta cautela. A saltare all’occhio è non solo l’assenza del mercato italiano, ma anche quella di uno più importante come quello statunitense. Per quanto riguarda i Paesi europei vengono citati ad esempio Austria, Croazia, Francia, Irlanda, Montenegro, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Svizzera e Regno Unito. Assenti dunque Paesi come Italia, Germania e Spagna.

Questa è la lista dei 39 Paesi e regioni citata dalla fonte:

Afghanistan

Arabia Saudita

Australia

Austria

Brasile

Caucaso

Croazia

Egitto

Emirati Arabi Uniti

Filippine

Francia

India

Iraq

Irlanda

Israele

Kazakhstan

Kenya

Libya

Malesia

Marocco

Messico

Montenegro

Nigeria

Pakistan

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Russia

Senegal

Serbia

Singapore

Slovenia

Srilanka

Sud Africa

Svizzera

Thailandia

Tunisia

Turchia

Uzbekistan

Vietnam

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition è arrivato solamente in Corea del Sud, se escludiamo la variante corrispondente proposta in Cina (con un altro nome); parleremmo dunque di un bel passo avanti per quanto concerne la disponibilità. Samsung Galaxy S25 Slim, che potrebbe chiamarsi anche Samsung Galaxy S25 Special Edition, dovrebbe risultare più sottile del resto della gamma, con una dimensione generale simile a quella di Galaxy S25+ e qualche variazione nelle specifiche (ma sempre guidate dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite).

Purtroppo sembra che per vedere le batterie al silicio-carbonio o comunque passi avanti nelle capacità in mAh potremmo dover aspettare almeno la prossima generazione di Galaxy S. In ogni caso, per scoprire tutto su Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra dovremo aspettare solo poche ore: l’appuntamento è fissato per le 19:00 del 22 gennaio 2025. Per l’ufficialità di Galaxy S25 Slim dovremo probabilmente attendere qualche mese in più, ma continuate a seguirci perché siamo sicuri che avremo ulteriori anticipazioni.