Sebbene in queste ore le attenzioni degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori siano rivolte verso gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25, in Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni relative ad un altro modello molto atteso del colosso coreano: stiamo parlando di Samsung Galaxy S25 Edge.

In occasione dell’evento Galaxy Unpacked di mercoledì sera il colosso coreano ha ufficializzato di avere in programma il lancio di un ulteriore modello della serie Galaxy S25, caratterizzato da uno spessore ridotto ai minimi termini e probbailmente anche molto leggero.

Cosa possiamo aspettarci dalla batteria di Samsung Galaxy S25 Edge

Dopo l’evento, il produttore ha anche mostrato il design sottile del telefono ma a nessuno è stato permesso di toccarlo e in tanti si sono chiesti che capacità potrebbe avere la batteria implementata in una scocca di dimensioni così ridotte.

Ebbene, nelle scorse ore il leaker Abhishek Yadav su X ha fornito delle interessanti indicazioni a tal proposito: stando a quanto emerge dal database dell’ente di certificazione 3C, Samsung Galaxy S25 Edge potrà contare su una batteria da 3.900 mAh.

Per quanto riguarda la velocità di ricarica massima supportata, coloro che decideranno di acquistare questo telefono dovranno accontentarsi del supporto a 25 W (come il modello base mentre nelle versioni Plus e Ultra il produttore ha implementato il supporto a 45 W).

In sostanza, probabilmente resterà deluso chi sperava in qualcosa in più (anche tenendo conto delle recenti indiscrezioni, secondo cui lo smartphone avrebbe potuto contare su una batteria da oltre 4.500 mAh), in quanto Samsung Galaxy S25 Edge, pur avendo un display simile a quello di Galaxy S25+, potrà fare affidamento su una batteria come quella del ben più piccolo modello base.

Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere lanciato tra il secondo e il terzo trimestre del 2025 solo in alcuni mercati selezionati. Staremo a vedere.