Il Galaxy Unpacked che Samsung ha tenuto a San José, in California, è giunto a conclusione e ha alzato il velo sulle novità in serbo per il 2025 da parte del colosso coreano. I protagonisti assoluti dell’evento sono ovviamente stati i nuovi flagship dell’azienda, ma c’è stato spazio per un’ulteriore novità che ha preso ufficialmente il nome di Samsung Galaxy S25 Edge.

Esatto, non solo Samsung ha ufficializzato la serie Galaxy S25, composta come al solito da Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra, ma per la prima volta ha incluso nella gamma un quarto modello, di cui si è vociferato in lungo e in largo negli scorsi mesi e che, a sorpresa, è apparso al termine dell’evento di presentazione tramite un breve video teaser.

Nelle scorse settimane si è parlato spesso di un quarto modello della gamma Galaxy S25, estremamente sottile e compatto, in sviluppo presso casa Samsung. I leaker e le indiscrezioni indicavano questo modello con il nome di Samsung Galaxy S25 Slim, ma a quanto pare il nome ufficialmente scelto dal produttore sarà Samsung Galaxy S25 Edge.

Samsung Galaxy S25 Edge è ufficiale, ma sappiamo ancora poco

Dopo mesi di rumor e speculazioni, Samsung Galaxy S25 Edge è ufficiale. L’ultimo dispositivo del colosso coreano ad utilizzare l’appellativo Edge è stato Samsung Galaxy S7 Edge del 2016: all’epoca questa nomenclatura andava ad indicare i modelli caratterizzati da display con bordi curvi, mentre a distanza di 9 anni Samsung potrebbe aver deciso di riesumare questo nome per indicare un modello decisamente diverso.

Samsung Galaxy S25 Edge sarà infatti uno smartphone molto sottile (anche se l’azienda non ha specificato quanto) e, presumibilmente, molto più leggero rispetto agli altri dispositivi della serie. Il breve video teaser mostrato al termine del Galaxy Unpacked si è limitato a mostrare le varie componentistiche interne e il nome effettivo di questo nuovo dispositivo. Il modello in mostra al termine dell’evento, inoltre, era off limits anche per gli addetti ai lavori: qui in basso potete vedere alcuni degli scatti realizzati da noi.

Quello che possiamo estrapolare dal video e dal prototipo è che Samsung Galaxy S25 Edge manterrà le stesse linee del resto della gamma S25 e sarà dotato di due fotocamere posteriori. Anche su quest’ultima i leak delle scorse settimane si sono sbagliati, poiché i render trapelati mostravano tre sensori fotografici invece di due.

Il resto delle specifiche tecniche non sono stati ufficializzati, ma se dobbiamo prendere per buoni i rumor delle scorse settimane Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere dotato di un display da 6,7 pollici, processore Snapdragon 8 Elite For Galaxy, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Il suo lancio dovrebbe avvenire tra il secondo e il terzo trimestre del 2025, anche se potrebbe non arrivare nel nostro Paese.