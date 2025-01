Anche oggi sono in distribuzione diversi aggiornamenti software, riguardanti smartphone, tablet e non solo: in casa Samsung arrivano novità per Galaxy Z Flip4, Galaxy A14 5G e Galaxy Tab S9, mentre Sony Xperia 1 V accoglie Android 15 e Chromecast con Google TV riceve perfezionamenti. Nel frattempo, in attesa del debutto globale (perlomeno del fratello), HONOR Magic7 accoglie miglioramenti per il comparto fotografico. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamento Android 15 per Sony Xperia 1 V

Iniziamo da Sony Xperia 1 V, che sta accogliendo l’aggiornamento più consistente. Per lo smartphone del produttore nipponico è in distribuzione Android 15, a distanza di meno di due mesi da Xperia 1 VI. Le novità sono tante e includono Spazio privato, nuove possibilità di personalizzazione (per schermata home, schermata di blocco e non solo), nuove funzioni Side Sense, un pannello dei quick settings e delle notifiche rivisto, nuove finestre pop-up e non solo.

Per Sony Xperia 1 V potrebbe trattarsi dell’ultimo major update, visto che è stato lanciato con Android 13: continueranno comunque ad arrivare le patch di sicurezza per un annetto.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4 segue il “fratello” Galaxy Z Fold4 e accoglie in queste ore le patch di sicurezza di gennaio 2025. La distribuzione è partita dagli Stati Uniti per i modelli brandizzati e non, con firmware che terminano con GXLF, e dovrebbe raggiungere il nostro Paese nel giro di qualche giorno.

Le vulnerabilità corrette sono state descritte nel consueto bollettino diffuso dal produttore: in base a quest’ultimo, le più recenti patch vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, riguardanti il sistema operativo Android in generale, e 22 vulnerabilità SVE, che toccano più nello specifico i dispositivi Samsung e la One UI. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità: il changelog cita generici miglioramenti lato stabilità e prestazioni, oltre a qualche bugfix.

Per novità più corpose dovremo aspettare l’arrivo della One UI 7 basata su Android 15: il programma beta per la serie Galaxy S24 sta procedendo (siamo arrivati alla beta 3), anche se il debutto avverrà sulla serie Galaxy S25 dal 22 gennaio 2025. Non abbiamo ancora informazioni sulle date di rilascio per i pieghevoli, ma probabilmente ci sarà da aspettare ancora un po’.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A14 5G

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy A14 5G: lo smartphone di fascia bassa sta ricevendo a partire da alcuni Paesi americani il firmware A146MUBU8CXL3, che integra le patch di sicurezza di gennaio 2025.

Come detto più su, le patch di questo mese vanno a correggere più di 50 vulnerabilità, tra quelle riguardanti il sistema operativo Android in generale (CVE) e quelle che toccano i prodotti Samsung più nello specifico (SVE). Prevedibilmente, non sono state integrate ulteriori novità, se non la correzione a qualche bug e miglioramenti generici per prestazioni e stabilità.

Galaxy A14 5G riceverà l’aggiornamento ad Android 15 e One UI 7, ma probabilmente ci sarà da attendere ancora qualche mese.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S9

Restiamo in casa Samsung perché un aggiornamento è in arrivo anche per Galaxy Tab S9. Il tablet sta accogliendo a partire dalla Corea del Sud la versione X710XXU5BXL6, che porta con sé le patch di sicurezza di dicembre 2024. Probabile che nei prossimi giorni si aggiungeranno tutte le altre varianti.

Come abbiamo visto il mese scorso nel bollettino diffuso da Samsung, le patch di dicembre vanno a correggere 34 vulnerabilità CVE, di cui 6 di livello critico, e 8 vulnerabilità SVE (ne sono state divulgate 6 per questioni di sicurezza), di cui una sola di livello critico. A queste si aggiungono le correzioni integrate da Samsung Semiconductor, etichettate come di livello alto (CVE-2024-39343 e CVE-2024-39890).

Anche Samsung Galaxy Tab S9 riceverà l’update ad Android 15 e One UI 7, ma ci vorrà ancora un po’ di attesa.

Novità aggiornamento HONOR Magic7

Mentre stiamo aspettando il lancio globale di HONOR Magic7 Pro, il fratello HONOR Magic7 accoglie in Cina un nuovo aggiornamento software: si tratta di MagicOS 9.0.0.137, che porta con sé alcuni miglioramenti per il comparto fotografico e diverse altre novità.

Più in particolare, abbiamo miglioramenti per la nitidezza di AI Ultra HD Portrait 3x e per la nitidezza degli scatti rapidi Eagle Eye, ottimizzazioni per lo scenario dedicato ai fuochi d’artificio, ottimizzazioni per il frame rate e per la fluidità del cambio di lente nelle modalità foto e video, ottimizzazioni per la visualizzazione delle icone della barra di stato con Smart Capsule, ottimizzazioni per la connessione Bluetooth e miglioramenti di stabilità generali.

In più, abbiamo la nuova funzione contro il motion sickness (per ridurre i sintomi della cinetosi nei viaggi), l’aggiunta del riconoscimento facciale 3D per Parallel Space e delle patch di sicurezza di gennaio 2025.

Novità aggiornamento Chromecast con Google TV

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con Chromecast con Google TV, che sta accogliendo il suo primo update dell’anno. Il dongle HDMI sta ricevendo la versione STTL.241013.003, che integra le patch di sicurezza di novembre 2024, pur senza spostarsi da Android 12.

Il changelog segnala anche bugfix e miglioramenti lato prestazioni, ma non si addentra troppo nel dettaglio. Il download richiesto è di poco più di 70 MB.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy A14 5G, Galaxy Tab S9, Sony Xperia 1 V, HONOR Magic7 e Chromecast con Google TV

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy A14 5G e Galaxy Tab S9, potete passare dalle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Per cercare nuovi update per Sony Xperia 1 V potete invece passare dal percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Su HONOR Magic7 potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre per installare le novità per Chromecast con Google TV dovete raggiungere la schermata iniziale del dispositivo e seguire il percorso “Tutte le impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamento di sistema“.

In caso di esito negativo potete attendere qualche giorno per poi riprovare.