Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare duramente all’ottimizzazione di One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 15. Del resto, l’obiettivo di Samsung è arrivare in tempo per il lancio ufficiale della serie Samsung Galaxy S25, in programma per la fine di questo mese: è su tali device, infatti, che One UI 7 dovrebbe fare il proprio esordio sul mercato, per poi sbarcare anche sui modelli meno recenti del produttore coreano.

Arriva la beta 3 di One UI 7 per la serie Samsung Galaxy S24

E così, come previsto da recenti indiscrezioni, nelle scorse ore Samsung ha dato il via al rilascio della beta 3 di One UI 7 per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ovviamente non a livello globale ma nei pochi Paesi nei quali il produttore ha deciso di avviare il relativo programma di test pubblico (ossia Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Polonia e India). Le procedure di rilascio di questa nuova beta (il cui “peso” è di circa 1,2 GB) sono partite dalla Germania e hanno poi interessato il Regno Unito, la Polonia e l’India e nel giro di qualche ora l’update dovrebbe arrivare anche in Corea del Sud e Stati Uniti.

La nuova versione di One UI 7 è identificata dalla sigla ZXLJ e porta con sé la risoluzione di diversi bug (come quelli relativi alla schermata di blocco o al tasto volume nella Routine+), oltre a vari miglioramenti (come per lo scrolling verticale nel cassetto delle applicazioni, il funzionamento di Game Booster, Samsung Messaggi e Nowbar). Sarà interessante scoprire se il colosso coreano sarà in grado di rispettare i tempi previsti per la conclusione dei lavori di ottimizzazione della sua interfaccia utente e farla esordire sulla serie Samsung Galaxy S25, il cui evento di presentazione è in programma per il 22 gennaio.