Alcuni smartphone Android stanno accogliendo in queste ore interessanti aggiornamenti: quello più importante è senza dubbio l’update in rollout per Sony Xperia 1 VI, che include Android 15, ma ci sono utili novità anche in casa Samsung, in particolare per Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e Galaxy A53 5G. Andiamo a scoprire tutto.

Novità aggiornamento Android 15 per Sony Xperia 1 VI

Iniziamo proprio da Sony Xperia 1 VI, che sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 15 proprio in queste ore. La versione in distribuzione è la 69.1.A.2.78, richiede un download di quasi 1 GB e integra tante novità soprattutto in secondo piano, oltre alle patch di sicurezza di novembre 2024.

Il peso non è particolarmente esagerato, e in effetti non sembra che il produttore nipponico abbia introdotto troppi cambiamenti a prima vista. Il changelog elencato sul sito ufficiale non è di grande aiuto e preferisce restare sul generico. Xperia 1 VI accoglie tutte le varie novità sotto al cofano previste per la nuova distribuzione del robottino, oltre alle già citate patch di sicurezza più recenti.

Per lo smartphone si tratta del primo major update: ne riceverà almeno altri due, compreso Android 16 che è già disponibile per i Google Pixel con la prima Developer Preview.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6

Samsung prosegue con la distribuzione delle patch di sicurezza di novembre 2024. Con un po’ di ritardo rispetto ad altri modelli, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 stanno accogliendo le correzioni più recenti: si parte dalla Corea del Sud con i firmware F741NKSU2AXK8 e F956NKSU2AXK8, ma siamo certi che ci vorrà solo qualche ora o al massimo giorno per l’allargamento ad altri Paesi.

Come abbiamo visto nel bollettino diffuso da Samsung, le patch di novembre vanno a correggere 38 vulnerabilità riguardanti il sistema operativo Android in generale (CVE) e 13 vulnerabilità relative più nello specifico ai dispositivi della casa di Seoul (SVE). Questa volta non sono state segnalate vulnerabilità “critiche”, ma ce ne sono comunque alcune di livello “elevato”. Per il resto non sono segnalate ulteriori novità, se non generici bugfix e perfezionamenti di stabilità: questo nonostante il download richiesto sia tra 1 e 1,2 GB.

Entrambi gli smartphone pieghevoli riceveranno Android 15 con l’attesissima One UI 7.0: la nuova versione dovrebbe farsi vedere in beta proprio in questi giorni sui primi modelli, anche se purtroppo anche quest’anno il programma di test non dovrebbe riguardare l’Italia.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A53 5G

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy A53 5G: lo smartphone Android di fascia media sta ricevendo in Europa le patch di sicurezza di novembre 2024 attraverso il firmware A536BXXSDEXJB. Come detto più su, le più recenti patch vanno a correggere più di 50 vulnerabilità tra CVE (relative ad Android in generale) e SVE (specifiche per i prodotti Samsung), nessuna di livello critico.

Non vengono segnalate ulteriori novità: per quelle i possessori dovranno aspettare l’avvento della One UI 7 con Android 15, che dovrebbe arrivare su Galaxy A53 nei primi mesi del 2025.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy A53 5G e Sony Xperia 1 VI

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold6 e Samsung Galaxy A53 5G potete passare dalle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Per cercare nuovi update per Sony Xperia 1 VI potete invece passare dal percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete attendere qualche giorno per poi riprovare.