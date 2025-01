Dopo il flagship è il turno del fratello minore OnePlus 13R, il classico smartphone di fascia medio-alta che potrebbe rivelarsi un acquisto vincente nei prossimi mesi, quando fisiologicamente calerà di prezzo e vi permetterà di mettervi in tasca alcuni componenti di livello premium per un prezzo conveniente. OnePlus 13R comunque ha tanto di dire fin da subito, scopriamolo all’interno della nostra recensione.

Design e qualità costruttiva

A livello estetico OnePlus 13R si presenta come uno smartphone minimale ed elegante, i bordi in allumino sono squadrati mentre frontalmente fa bella mostra un display da 6,78″ con cornici ridottissime. Convince un po’ meno la parte posteriore che appare fin troppo semplice, con l’oblò dedicato alle fotocamere decentrato sulla sinistra ma senza il logo Hasselblad come su OnePlus 13 a riequilibrare il design. Le colorazioni della cover posteriore previste sono due, Astral Trail (quella del nostro test) e Nebula Noir, un grigio cenere che viene ripreso anche dal colore del frame.

Le dimensioni sono generose (161,72 x 75,77 x 8,02 mm) ma lo spessore ridotto ed un peso di 206 grammi rendono l’ergonomia tutto sommato buona, a tal proposito vale la pena menzionare anche il velocissimo lettore ottico di impronte digitali che trova posto forse un po’ troppo in basso sul display e il comodissimo slider a tre posizioni per la gestione dell’audio, che invece è collocato un po’ troppo in alto sul lato sinistro.

La qualità costruttiva percepita è ottima, come testimonia anche la certificazione MIL-STD810H e la resistenza parziale ad acqua e polvere IP65.

Display

Certamente uno dei valori aggiunti di OnePlus 13R è il display, un favoloso pannello OLED ProXDR 1,5K a 10 bit, LTPO 4.1 e 120 Hz di refresh rate, con supporto 100% DCI-P3 e protezione anteriore Gorilla Glass 7i. Parliamo di un pannello da top di gamma vero, nessun compromesso, con un’ottima leggibilità all’aperto (4500 nits di picco, 1600 HBM) e calibrazione cromatica accurata. Non mancano le tecnologie hardware e software per la salute dell’occhio tra cui DC dimming e PWM Dimming a 2160 Hz, regolazione automatica del punto di bianco e certificazione EYE Care 4.0.

Come per OnePlus 13 sono presenti la tecnologia Radiant View che aumenta la luminosità pixel per pixel in base alle immagini visualizzate, AQUA Touch 2.0 e Glove Mode che permettono di utilizzare il display anche in acqua e con guanti spessi fino a mezzo centimetro.

Prestazioni

OnePlus 13R può contare sul collaudato e potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, top di gamma del 2024. Una scelta intelligente quella di OnePlus, che permette di risparmiare qualcosa senza sacrificare le performance. Gaming, multitasking, applicazioni esigenti non saranno un problema e anche le temperature rimarranno sempre sotto controllo grazie al generoso sistema di dissipazione integrato. Ad aiutare il SoC ci sono poi 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di archiviazione UFS 4.0, memoria in abbondanza dunque, ed è una bella notizia anche in prospettiva AI, che diventerà un campo di applicazione sempre più vorace di risorse.

SoC top di gamma significa anche connettività completa per 5G, WiFi, Bluetooth e GPS, tutte le aree soddisfano gli ultimi standard disponibili sul mercato e aggiungiamo che la ricezione telefonica è particolarmente buona, con supporto a due nano SIM ed eSIM (massimo 2 sim attive contemporaneamente).

Funzionalità

A bordo troviamo Android 15 con OxygenOS 15 al gran completo, cioè con tutte le funzionalità che troviamo sul flagship OnePlus 13, anche per il 13R quindi non manca una buona dose di AI e una cura grafica estrema che si traduce in animazioni ampie e possibilità di personalizzazione infinite. Lo smartphone verrà aggiornato per 4 anni sul sistema operativo e 6 anni per le patch di sicurezza, un ottima tempistica nonostante ci sia chi fa meglio. In generale la Oxygen, che vi ricordiamo essere parente stretta della ColorOS di OPPO e Realme UI, si conferma tra le migliori interfacce personalizzate del robottino verde, è completa al punto giusto, curata e facile da utilizzare, manca ancora una modalità desktop ed è forse l’unica sbavatura di questo software.

Per approfondire vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro video realizzato proprio qualche settimana fa su OnePlus 12 appena aggiornato.

Batteria

Insieme al display e alle performance, l’autonomia è il terzo cavallo di battaglia di OnePlus 13R: 6000 mAh divisi in due celle con anodo al silicio carbonio, una batteria moderna e capace di garantire circa 8 ore di display attivo e due giornate piene, ma anche di più, di operatività. Manca la ricarica wireless, mentre quella con cavo si spinge fino a 80 Watt (alimentatore venduto a parte, con 1 Euro in più in fase di acquisto su OPPO Store).

Fotocamere

Abbiamo parlato fin qui di diversi “fiori all’occhiello” di OnePlus 13R, il comparto foto invece non è uno di questi e per alcuni aspetti si configura come un compromesso rispetto ai telefoni di fascia più alta. Il sensore principale è un ottimo Sony LYT-700 da 50 MP con dimensioni di 1/1.56″ e stabilizzazione ottica, troviamo poi una modesta ultrawide senza AF da 8 MP e un teleobiettivo 2X da 50 MP con sensore Isocell JN5 da 1/2.75″ non stabilizzato. La frontale è invece da 16 MP senza AF.

Insomma, a livello hardware, a parte il sensore principale siamo su un livello abbastanza basso. La ultrawide ha una risoluzione troppo bassa, mentre il tele ha un’ingrandimento talmente piccolo da risultare utile solo per i ritratti e poco più, oltre a poter contare su un sensore già di per sé poco luminoso, senza per altro una stabilizzazione ottica.

Previous Next Fullscreen

La qualità delle foto è più che buona finché si scatta con la principale, bei colori, dettaglio, tutto bene seppur non si raggiunga il livello del flagship OnePlus 13 con il suo LYT-808 (che ci sarebbe stato bene anche su questo 13R). Le note dolenti, come prevedibile, arrivano dalla ultrawide e dal tele, dove, nonostante un software ben fatto ed efficace nell’elaborazione delle immagini e gestione del rumore, non si riescono ad ottenere immagini soddisfacenti nella gran parte degli scenari. Entrambe offrono un punto di vista aggiuntivo ma non riescono a fare la differenza rispetto a quanto si possa già fare sfruttando la principale. Discorso simile per la camera frontale, non male ma non possiamo considerarla un valore aggiunto in un mercato dove anche la fascia media diventa sempre più performante sotto questo punto di vista.

I video si possono realizzare fino al 4K a 60 fps, non sono affatto male sia come stabilizzazione che come qualità dell’immagine, alla massima risoluzione si può utilizzare solo la fotocamera principale, poco male.

In conclusione

Siamo alle battute finali della recensione di OnePlus 13R, proposto a 769 Euro di listino nell’unico taglio di memoria previsto 12+256 GB. Per una prima fase di lancio sono previste promozioni interessanti come l‘omaggio dello smartwatch OnePlus Watch 2R, o delle cuffiette true wireless OnePlus Buds 3 Pro.

Così come avviene per tutti i telefoni di fascia medio-alta da qualche parte bisogna risparmiare, ci sono brand che scelgono di farlo sul comparto hardware, sul display, sulla batteria, altri, come OnePlus, che storicamente si rivolge ai più “smanettoni”, che ha ha preferito curare maggiormente gli aspetti tecnici legati alle performance e alla multimedialità, rinunciando però ad un comparto fotografico all’altezza della situazione.

Il problema di OnePlus 13R, condiviso con tutti gli smartphone che debuttano attorno agli 800 Euro, è che le proposte sono tante e variegate, tra top di gamma dell’anno precedente e nuove proposte aggressive con un posizionamento simile o addirittura inferiore. Tra i nomi più importanti ricordiamo lo stesso OnePlus 12 o Realme GT 7 Pro, oppure i vari Honor Magic6 Pro, Pixel 8 Pro, Pixel 9, Samsung Galaxy S24.

L’asso nella manica di OnePlus 13R è però il tempo, entro qualche mese dovrebbe scendere di prezzo e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa per mettersi in tasca componenti di grande qualità e modernissimi, come il display LTPO o la batteria con anodo al silicio carbonio, prerogative che solitamente appartengono solo ai top di gamma.

Preordina OnePlus 13R su OnePlus Store in offerta lancio (in omaggio OnePlus Watch 2R) OnePlus 13R sarà ufficialmente in vendita dal 14 gennaio 2025

Pro: Prestazioni elevate



Super autonomia;



Bellissimo display; Contro: Comparto fotografico sottotono