Dopo aver avviato la distribuzione delle ultime patch di sicurezza per la serie Galaxy S24 (partendo dall’estero), Samsung prosegue coinvolgendo altri modelli: in queste ore stanno iniziando ad accogliere nuovi aggiornamenti gli smartphone Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold4 e Galaxy S21 FE. Andiamo a scoprire tutte le novità in rollout in queste ore.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Fold Special Edition

Aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Fold Special Edition. I primi due stanno ricevendo a partire dagli Stati Uniti le patch di sicurezza di gennaio 2025, “presentate” giusto qualche giorno fa con il consueto bollettino: in base a quest’ultimo, le più recenti patch vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, riguardanti il sistema operativo Android in generale, e 22 vulnerabilità SVE, che toccano più nello specifico i dispositivi Samsung e la One UI.

I firmware in distribuzione sono F741USQS2AXLF e F741U1UES2AXLF (per Galaxy Z Flip6), e F956USQS2AXLG (per Galaxy Z Fold6). Anche Galaxy Z Fold Special Edition sta accogliendo in queste ore le patch di sicurezza di gennaio, e lo sta facendo attraverso l’aggiornamento in distribuzione a partire dalla Corea del Sud: in questo caso il firmware in arrivo è il F958NKSS2AXLF, e richiede un download di quasi 400 MB.

Per tutti e tre gli smartphone pieghevoli non sembrano essere state integrate ulteriori novità: i changelog citano al solito generici miglioramenti lato stabilità e prestazioni, oltre a qualche bugfix non specificato. Per novità più corpose dovremo aspettare l’arrivo della One UI 7 basata su Android 15: il programma beta per la serie Galaxy S24 sta procedendo (siamo arrivati alla beta 3), anche se il debutto avverrà sulla serie Galaxy S25 dal 22 gennaio 2025. Non abbiamo ancora informazioni sulle date di rilascio per i pieghevoli, ma probabilmente ci sarà da aspettare ancora un po’.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Fold4

Restiamo in ambito pieghevoli perché è in distribuzione un nuovo aggiornamento anche per Samsung Galaxy Z Fold4. Lo smartphone sta accogliendo le patch di sicurezza di gennaio 2025 a partire dagli Stati Uniti: il firmware in rollout è il F936USQS7GXLF.

Come detto più su, le patch di questo mese vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, relative al sistema operativo Android in generale, oltre a 22 vulnerabilità SVE, riguardanti i dispositivi Samsung Galaxy. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità: per qualcosa di più corposo dovremo aspettare la One UI 7.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

In questi giorni è in distribuzione un nuovo aggiornamento anche per Samsung Galaxy S21 FE. Il rollout del firmware G990BXXSBGXL2 è partito durante le festività natalizie, e dovrebbe ormai aver raggiunto tutti gli smartphone in circolazione, anche in Italia.

Le novità? Anche qui parliamo di patch di sicurezza, ma in questo caso rimaniamo a quelle di dicembre 2024. Come abbiamo visto il mese scorso nel bollettino diffuso da Samsung, le patch vanno a correggere 34 vulnerabilità CVE, di cui 6 di livello critico, e 8 vulnerabilità SVE (ne sono state divulgate 6 per questioni di sicurezza), di cui una sola di livello critico. A queste si aggiungono le correzioni integrate da Samsung Semiconductor, etichettate come di livello alto (CVE-2024-39343 e CVE-2024-39890).

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip6, Z Fold6, Z Fold4 e S21 FE

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti su Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold4 e Galaxy S21 FE potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche optare per l’utilizzo di Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC e aver installato l’applicazione.

In caso di esito negativo non avete di che preoccuparvi: basta soltanto aspettare qualche giorno prima di riprovare.