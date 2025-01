Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2025,Samsung ha annunciato ufficialmente la data del suo prossimo, nonché il primo del 2025, Galaxy Unpacked. L’atteso evento vedrà tra i protagonisti i nuovi smartphone Android di punta, ossia Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra e forse il più sottile Samsung Galaxy S25 Slim, scopriamo tutti i dettagli.

Ecco la data ufficiale del primo Galaxy Unpacked 2025

Andiamo subito al sodo, il primo Galaxy Unpacked del 2025 si terrà a San Josè, California, il 22 gennaio 2025, come anticipato da alcune recenti indiscrezioni: l’evento Samsung è accompagnato dalla dicitura “Apri i tuoi orizzonti con Galaxy AI“, quindi ci aspettiamo ulteriori novità a livello di intelligenza artificiale.

Samsung non cita apertamente tutte le novità ma indubbiamente presenterà la nuova famiglia Samsung Galaxy S25 che quest’anno potrebbe essere composta, sempre guardando ai rumor più recenti, da un nuovo componente ovvero Samsung Galaxy S25 Slim, di fatto la risposta di Samsung all’Apple Air previsto nei prossimi mesi.

L’azienda coreana ha aperto quest’oggi una fase di teasing fino al 22 gennaio con un veloce form di registrazione: se lascerete la vostra mail riceverete un codice sconto pari a 50€ che potrete utilizzare dal 22/01/2025 al 6/02/2025 inclusi su Samsung Shop Online o su Samsung Shop App per acquistare il nuovo Samsung Galaxy.

Inoltre, chi acquisterà dal 22/01/2025 al 6/02/2025 inclusi un Nuovo Samsung Galaxy su Samsung Shop Online o Shop App, registrando l’acquisto su Samsung Members entro il 7/04/2025 per provare a vincere uno dei 100 Galaxy Watch Ultra in palio.

Registrati sul sito Samsung per ottenere un voucher da 50 euro

Appuntamento dunque per le 19:00 del 22 luglio 2025 per il nuovo Galaxy Unpacked di Samsung: cosa aspettate di più dall’evento?