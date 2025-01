Google Foto, l’app che funge da galleria predefinita per gli smartphone dell’azienda ma che viene al contempo utilizzata anche dagli utenti in possesso di dispositivi differenti, sta ricevendo diverse attenzioni da parte del colosso di Mountain View negli ultimi tempi, i team di sviluppatori assegnati al progetto infatti sono al lavoro per implementare tuta una serie di migliorie e nuove funzioni.

Tanto per fare qualche esempio, nel corso degli ultimi tempi abbiamo visto l’introduzione di una novità che consente di condividere i video dei ricordi, alcuni cambiamenti per l’organizzazione del menù nella versione web del servizio, una riorganizzazione della scheda Ricordi su Android, ma abbiamo anche visto come sia stato aggiunto un modo pratico di eliminare i backup sul cloud, o ancora come sul finire dello scorso anno sia stata introdotta una raccolta per mettere in evidenza foto e momenti memorabili.

Quest’oggi invece diamo uno sguardo ad una funzionalità già intravista la scorsa estate e non ancora disponibile per gli utenti, funzione che con il passare del tempo ha subito qualche piccola modifica.

Google Foto lavora ad un nuovo modo per dare priorità ad alcuni volti nella sezione Ricordi

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, la scorsa estate, avessimo visto insieme come l’azienda fosse al lavoro per introdurre una novità in Google Foto: nello specifico la società stava testando un’opzione “Mostra altro” per i volti nella sezione Ricordi, che avrebbe permesso di visualizzare il volto scelto più volte rispetto ad altri.

Sappiamo infatti come il software del colosso sia in grado di riconoscere i volti nelle nostre immagini, funzione utile nel momento in cui volessimo, per esempio, bloccare la visualizzazione di determinate persone nei nostri scatti o favorire la presenza di altri.

Come anticipato in apertura la novità in questione non è ancora stata resa disponibile per gli utenti, ma Google non sembra essersene dimenticata, anzi; stando a quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug nella versione 7.12 di Google Foto, la società sarebbe ancora al lavoro nel miglioramento della funzionalità in questione.

In precedenza, per visualizzare l’opzione Mostra altro l’utente doveva addentrarsi all’interno dei menù presenti nelle impostazioni ma ora, come potete notare dalle immagini qui sopra, sembra che Google abbia deciso di semplificare l’intera operazione. Google Foto mostra i volti associati ad un’immagine nella schermata contenente i metadati dello scatto, l’app ora permette di scegliere rapidamente di nascondere i volti da Ricordi direttamente da questa schermata.

Anche in questo caso non ci sono informazioni sulle tempistiche di rilascio ma, considerando che l’azienda sta lavorando all’implementazione di questa novità ormai da qualche mese, potrebbe non mancare poi molto prima che essa venga distribuita e resa disponibile per tutti gli utenti.