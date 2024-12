Il mese di dicembre di Google Foto è stato particolarmente ricco di novità — nelle settimane precedenti abbiamo parlato dell’eliminazione di un backup dal cloud, del nuovo Recap e della semplificazione apportata alla modifica rapida delle foto — e adesso è in distribuzione un nuovo aggiornamento, piccolo ma molto utile, in quanto foriero di una comoda aggiunta alla gestione degli album, rectius alla gestione di foto e video aggiunti a più di un album.

Le novità dell’aggiornamento di Google Foto

L’app di Google Foto per Android ha da poco ricevuto un piccolo aggiornamento grazie al quale si è messa in pari con la propria controparte web, almeno per quanto concerne la menzionata gestione dei contenuti multimediali inseriti in più di un album. Con il roll out della versione 7.11, infatti, il team di Google ha portato nuovi dettagli nella schermata delle informazioni del singolo contenuto, foto o video che sia: l’indicazione degli album in cui lo stesso è stato aggiunto.

La distribuzione di questa piccola novità, dunque, sta viaggiando di pari passo con quella relativa alla modifica rapida menzionata in apertura e nel momento in cui scriviamo ha già raggiunto una diffusione piuttosto ampia. Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, aprendo una foto ed eseguendo uno swipe verso l’alto per accedere alla pagina delle informazioni, la sezione relativa agli album appare in primo piano, subito sotto alle azioni rapide, a data e ora di scatto e al campo di inserimento di una didascalia; la stessa è raggiungibile anche attraverso il menù a tre punti in alto a destra.

La sezione suddetta mostra tutti gli album di appartenenza della foto, tuttavia laddove siano più di tre, quelli ulteriori sono visibili soltanto toccando il tasto “Mostra altro”. Un tocco sul nome di un determinato album porta alla UI già nota, che consente di modificare il titolo dell’album e i contenuti in evidenza, nonché di aggiungere altre foto, di condividere l’intero album e quant’altro.

È opportuno precisare come la novità descritta non si applichi ai Preferiti, che vengono considerati come una cartella anziché un album.

Con questa comoda aggiunta, dunque, l’app di Foto per Android si mette in pari con la versione web, lasciando indietro l’app per iOS. Insomma, se non l’avete ancora fatto, potete recarvi sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante per installare subito l’ultimo aggiornamento di Google Foto.