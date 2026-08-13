Riavviare lo smartphone è uno di quei consigli che continuano a circolare da anni, spesso tramandati come una sorta di regola non scritta per mantenere il dispositivo veloce e in salute, ma nel 2026 ha ancora senso spegnere e riaccendere periodicamente il proprio telefono, oppure i moderni Android e iPhone sono perfettamente in grado di rimanere accesi per settimane senza conseguenze?

La risposta, come spesso accade quando si parla di tecnologia, è meno netta di quanto possa sembrare. I sistemi operativi mobile moderni sono progettati per funzionare a lungo senza interruzioni e, nella maggior parte dei casi, non c’è alcuna necessità di riavviare lo smartphone seguendo una precisa tabella; allo stesso tempo, un riavvio può effettivamente risolvere alcuni piccoli problemi di prestazioni, consumi anomali o connettività e, in circostanze particolari, può offrire anche un vantaggio sul fronte della sicurezza.

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Smartphone Android e iPhone possono rimanere accesi per settimane

Gli smartphone moderni utilizzano processori ARM e sistemi operativi progettati per gestire automaticamente memoria, applicazioni e processi in background, non è quindi un problema lasciare il telefono acceso ininterrottamente per settimane.

Anzi, il semplice fatto che la RAM venga utilizzata intensamente non significa necessariamente che qualcosa non funzioni, Android tende a sfruttare la memoria disponibile per mantenere in cache le applicazioni utilizzate più frequentemente, permettendo ad esempio a un’app di avviarsi più rapidamente quando viene riaperta. Una RAM apparentemente piena quindi, non è di per sé un motivo per riavviare lo smartphone, il sistema operativo può liberare autonomamente le risorse quando servono ad altre applicazioni.

iOS gestisce la situazione in maniera differente, adottando una gestione più aggressiva della memoria e della cache; il sistema operativo di Apple può inoltre contare su un ecosistema hardware e software molto più omogeneo, mentre Android deve funzionare su una quantità enorme di dispositivi differenti, spesso caratterizzati da hardware e personalizzazioni software diverse.

Con il passare del tempo tuttavia, possono comunque verificarsi situazioni in cui qualche processo non si comporta correttamente. Un’applicazione potrebbe iniziare a bloccarsi, alcune funzioni potrebbero diventare meno reattive oppure il consumo energetico potrebbe aumentare senza una ragione apparentemente evidente.

È proprio in questi casi che il riavvio torna ad essere utile, spegnendo e riaccendendo il dispositivo il sistema interrompe i processi in esecuzione e riparte da uno stato pulito, eliminando anche parte della cache temporanea presente nella memoria.

Il riavvio può risolvere piccoli problemi, ma non fa miracoli

Il vantaggio principale del riavvio quindi, non consiste nel rendere magicamente più potente lo smartphone, non aumenta le prestazioni dell’hardware e non trasforma un dispositivo lento in uno nuovo. Può però risolvere diversi problemi temporanei, se un’applicazione continua a bloccarsi, la connessione sembra comportarsi in modo anomalo oppure il sistema mostra un consumo della batteria insolitamente elevato, un semplice riavvio può essere sufficiente per riportare tutto alla normalità.

Questo vale sia per smartphone Android che per iPhone, anche se alcuni problemi possono manifestarsi più frequentemente sui dispositivi mossi dal robottino a causa della maggiore varietà di hardware e software presente nell’ecosistema; per questo motivo, il riavvio è probabilmente più utile come strumento di risoluzione dei problemi che come attività di manutenzione obbligatoria, se il telefono funziona perfettamente, non c’è una ragione concreta per spegnerlo ogni giorno.

Riavviare il telefono protegge dagli attacchi informatici?

Il discorso diventa più interessante quando si passa alla sicurezza, la National Security Agency statunitense ha indicato in passato il riavvio settimanale come una pratica che può offrire alcuni benefici marginali contro determinate tipologie di attacco, compresi gli attacchi spear phishing e alcune forme di malware zero-click.

Il beneficio tuttavia non deve essere sopravvalutato, lo spear phishing è un attacco mirato che cerca di colpire una persona specifica, mentre gli exploit zero-click possono compromettere un dispositivo senza alcuna interazione da parte dell’utente. Si tratta di minacce reali, ma generalmente associate a bersagli particolarmente interessanti e ad attaccanti dotati di strumenti sofisticati.

Un riavvio può eliminare dalla memoria volatile determinati componenti di un attacco, ma non significa che il dispositivo sia definitivamente al sicuro, un aggressore determinato potrebbe infatti sfruttare nuovamente la vulnerabilità una volta che il telefono è tornato operativo.

Per proteggere realmente lo smartphone quindi, rimangono molto più importanti gli aggiornamenti di sicurezza, l’utilizzo di software affidabile e l’attenzione nei confronti di link, file e applicazioni sospette.

C’è però un motivo per cui riavviare il telefono può essere molto utile

Esiste una situazione particolare nella quale il riavvio assume un’importanza maggiore: quando il dispositivo viene riavviato ma non è ancora stato sbloccato. Dopo il riavvio, i moderni smartphone entrano nello stato chiamato Before First Unlock (BFU), prima del primo sblocco tramite PIN o password, una parte significativa dei dati rimane protetta dalla crittografia e le chiavi necessarie per accedere a determinati contenuti non sono ancora disponibili nello stesso modo in cui lo saranno dopo lo sblocco. Questo rende il dispositivo più difficile da analizzare utilizzando determinati strumenti forensi.

La differenza può essere particolarmente importante nel caso in cui lo smartphone venga perso, rubato o sottoposto a un’analisi forense; un dispositivo appena riavviato e ancora bloccato può offrire quindi un livello di protezione maggiore rispetto a uno che è già stato sbloccato e utilizzato.

È anche per questo motivo che, in determinate situazioni, riavviare il telefono prima di affrontare un controllo di sicurezza o di consegnarlo a terzi può rappresentare una precauzione aggiuntiva. Non è una protezione assoluta, ma può rendere più difficile l’accesso ai dati.

Quante volte bisogna riavviare lo smartphone?

A questo punto rimane la domanda più semplice, bisogna riavviare il telefono una volta a settimana? Non necessariamente. Una settimana può essere considerata una frequenza ragionevole se si vuole adottare questa abitudine, ma non esiste una necessità generale di seguire rigidamente questo intervallo.

Se lo smartphone funziona bene, non presenta rallentamenti, applicazioni che si bloccano, problemi di rete o consumi anomali, può tranquillamente rimanere acceso per periodi più lunghi. Alcuni produttori offrono comunque funzioni che permettono di programmare riavvii automatici del dispositivo, in questo modo l’utente può lasciare che sia lo smartphone a occuparsene senza dover intervenire manualmente.

Il riavvio dunque non è una sorta di trattamento obbligatorio per mantenere in salute il telefono, è soprattutto uno strumento semplice e spesso efficace per risolvere problemi temporanei. Se lo smartphone inizia a comportarsi in modo strano, spegnerlo e riaccenderlo rimane una delle prime operazioni che vale la pena provare; per il resto, se il dispositivo funziona normalmente, non c’è motivo di preoccuparsi.