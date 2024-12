Attualmente l’eliminazione delle foto sottoposte a backup le rimuove anche dal dispositivo e impedire che questo avvenga è alquanto macchinoso.

Ora Google ha deciso di eliminare questa seccatura, poiché sta finalmente aggiungendo un modo più intelligente per eliminare i backup nel cloud.

Google Foto sta infatti lanciando una nuova funzionalità chiamata “Annulla backup dispositivo per questo dispositivo”, progettata per semplificare la gestione dell’archiviazione cloud e dei backup delle foto.

Google Foto migliora la gestione dei backup sul cloud

La nuova funzionalità eliminerà tutti i file multimediali sottoposti a backup da un dispositivo specifico senza eliminarli dal dispositivo stesso, consentendo di liberare spazio nel proprio archivio cloud di Google.

Con pochi semplici tocchi si potranno rimuovere tutte le foto e i video sottoposti a backup da un dispositivo specifico, lasciando intatte le copie locali.

Ciò è particolarmente utile anche in caso di caricamento accidentale di un’intera libreria di foto e per gli utenti che cambiano spesso dispositivo e vogliono eliminare i vecchi backup dal cloud. Ecco una rapida panoramica di come funziona.

Toccare l’immagine del profilo nell’app Google Foto.

Andare su “Impostazioni di Google Foto” e poi “Backup”.

Scorrere verso il basso e toccare la nuova opzione “Annulla backup per questo dispositivo”.

Selezionare la casella accanto al messaggio di conferma.

Toccare “Elimina backup di Google Foto”.

Per ora la funzionalità è in fase di distribuzione per gli utenti iOS, ma prossimamente arriverà anche su Android.