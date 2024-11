In questi giorni è iniziato il rilascio di una nuova interfaccia per la versione web di Google Foto. Una novità che ricalca i cambiamenti introdotti all’inizio di questo mese nella versione mobile, solamente per Android e non per iOS, dell’app. Scopriamo quali sono le novità.

Un’interfaccia più ricca e comoda in Google Foto

Il pannello laterale della versione web di Google Foto si arricchisce introducendo nuove voci e cambiando l’organizzazione generale di alcune. Tra le novità è stata eliminata la voce “Esplora”, mentre “Condivisione” è stata sostituita da “Aggiornamenti”. All’interno di questa sezione confluiscono ora gli aggiornamenti sugli album condivisi e le conversazioni, l’opzione “Condividi con il partner”, le notifiche relative a Ricordi e le informazioni sullo stato dello spazio di archiviazione. Il menu a tre puntini, invece, è accessibile nelle sezioni “Attività di condivisione” e “Conversazioni” e permette di accedere ad azioni rapide come la gestione o della condivisione e le relative impostazioni.

La sezione “Libreria” è stata rinominata in “Raccolte”, Preferiti non è più in cima alla lista e le sezioni Album e Documenti sono state invece spostate più in alto per facilitarne l’accesso. È stato aggiunto anche l’accesso rapido a nuove categorie: Persone & Animali, Luoghi, Video e Aggiunti di recente.

Il nuovo layout riflette la visualizzazione a griglia introdotta in precedenza sulla versione mobile di Google Foto e offre un’esperienza visiva migliorata, con maggiore enfasi sugli elementi grafici e l’interattività. Completano il pannello laterale le voci Archivio, Cartella protetta e Cestino. Il risultato finale è un menu più ricco e con un’interfaccia più articolata, ma che, soprattutto nella versione web, risulta più comoda per garantire un accesso diretto alle varie sezioni.

Con questo aggiornamento si completa il recente restyling dell’interfaccia di Google Foto, che da una parte migliora l’usabilità dell’applicazione mobile e dall’altra arricchisce la navigazione della versione desktop.