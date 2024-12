Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento dei vari servizi e app offerti dal colosso di Mountain View e l’ultimo esempio di tale costante impegno ci arriva da Google Foto.

Questa applicazione è stata protagonista nelle scorse settimane di varie modifiche grafiche e nelle ultime ore pare sia stato avviato il test di un ulteriore importante restyling, che ha ad oggetto una riga di scorciatoie con grande “visibilità”.

Come potrebbe presto cambiare l’interfaccia dell’app Google Foto

Al momento la modifica a cui facciamo riferimento è stata riscontrata nella versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS ma è probabile che a breve venga implementata anche in quella per Android (ovviamente a condizione che convinca gli sviluppatori).

In pratica, proprio sotto la barra superiore viene aggiunta una fila di scorciatoie che comprende quattro pulsanti, dedicati rispettivamente a Preferiti, Aggiunti di recente, l’ultimo album visualizzato e Cestino.

Apparendo sopra il carosello dedicato ai ricordi, ossia la prima cosa visibile nella pagina, questa nuova riga di scorciatoie da una parte acquista un rilievo centrale e, dall’altra, finisce per spingere un po’ verso il basso la griglia delle foto.

Ecco l’attuale interfaccia di Google Foto su Android e quella nuova in test su iOS:

In sostanza, non si tratta di una rivoluzione ma di una piccola modifica che testimonia quanto il team di sviluppatori di Google sia impegnato in un lavoro quasi maniacale per trovare quelle che possano essere le soluzioni più adatte per migliorare l’esperienza offerta agli utenti.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del colosso di Mountain View per scoprire se questa nuova interfaccia sarà implementata anche per gli utenti Android.