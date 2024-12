Le app di fotoritocco non mancano per Android, ma Google Foto offre strumenti potenti e facili da utilizzare per modificare le immagini.

Per rendere ancora più semplice migliorare una foto prima di condividerla, l’app Google Foto a breve offrirà una schermata “Modifica rapida”.

Alcuni utenti hanno segnalato di aver notato una nuova schermata di modifica rapida che appare quando toccano il pulsante di condivisione su una singola foto.

Google Foto introduce la modifica rapida prima della condivisione delle immagini

Questa nuova schermata rende ancora più semplice migliorare o ritagliare una singola foto prima della condivisione, proponendo il pulsante per migliorare l’immagine e quello di ritaglio dell’editor normale.

Dopo aver finito di migliorare o ritagliare una foto è possibile condividerla toccando il relativo pulsante che apre il foglio di condivisione di sistema. Ecco una dimostrazione della funzionalità allo stato attuale dello sviluppo.

Si tratta di un modo ancora più rapido di modificare una foto, in quanto la funzionalità permette di farlo al volo appena prime di inviarla senza dover passare per l’editor esistente, tuttavia questa possibilità è limitata a una singola foto.

Se selezionano più foto viene mostrato il normale foglio di condivisione al posto della nuova schermata di modifica rapida.

Al momento questa novità non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma Google dovrebbe distribuirla ampiamente a breve, in quanto è stata individuata nella versione stabile dell’app Google Foto per Android.