Google Foto è uno dei servizi più apprezzati dagli utenti Android e non solo, in quanto funge da galleria fotografica e soprattutto da strumento di backup per le nostre foto e video, inoltre offre diverse funzionalità utili. Nel 2023 Google ha introdotto la scheda Ricordi per organizzare automaticamente le foto che gli utenti caricano su Google Foto. Questa funzionalità ora sta per essere rinominata e spostata all’interno dell’app.

A breve i Ricordi diventeranno Momenti in Google Foto per Android

Attualmente la scheda Ricordi è accessibile dalla barra inferiore che contiene anche le schede per accedere alle foto, alla libreria e allo strumento di ricerca. Tuttavia la scheda Ricordi prossimamente verrà spostata all’interno della scheda Raccolte e si chiamerà Momenti. Ecco un’anteprima.

La funzionalità rimane invariata, ma questa modifica riduce a tre le schede nella barra inferiore, ovvero Foto, Raccolte e Cerca/Chiedi a Google Gemini. In questo modo la navigazione in Google Foto sembra molto più pulita, tuttavia la scheda Ricordi non sarà più visibile in modo persistente nell’app e quindi gli utenti dovranno cercarla.

Questo cambiamento è già stato individuato nell’app Google Foto per iOS, quindi possiamo aspettarci che a breve inizierà a essere distribuita anche su Android. Con l’occasione ricordiamo che recentemente in Google Foto è stata introdotta la possibilità di condividere i video dei ricordi, mentre sulla versione Web è cambiata l’organizzazione del menu.