Google sta distribuendo nuova funzionalità di Google Foto che permette di condividere i ricordi creati automaticamente con più foto direttamente come video. I ricordi vengono creati sotto forma di video, con effetti di zoom e musica di sottofondo e possono essere condivisi ad esempio nelle app di messaggistica.

Quando si visualizza un ricordo per il quale Google Foto ha creato una presentazione composta da diverse foto e accompagnata da musica, ora è possibile scaricare questa selezione come video oppure condividerla direttamente in altre app. L’app Google Foto offre la possibilità di scegliere se condividere il ricordo non solo come collage, ma anche come video.

Se si decide di condividere il ricordo come video, il titolo e la musica verranno conservati, tuttavia sarà possibile modificare il titolo e disattivare la musica, oppure rimuovere singole foto o registrazioni prima della condivisione.

La possibilità di condividere i ricordi creati automaticamente come video è attualmente in fase di distribuzione per l'app Google Foto e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti a breve.