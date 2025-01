Pare che il team di sviluppatori di Google Foto abbia in programma di tornare sui propri passi e reintrodurre una vecchia funzionalità: ci riferiamo alla possibilità di condividere le immagini di app di terze parti con i partner.

Introdotta nel 2017, questa funzione è stata rimossa alla fine dello scorso anno ma potrebbe presto ritornare, almeno ciò è quanto emerge dall’ultima versione dell’applicazione, nella quale la condivisione con i partner di tali contenuti è implementata (sebbene non disponibile per gli utenti).

Google Foto potrebbe reintrodurre la condivisione con i partner

La condivisione con i partner è una funzionalità che consente agli utenti di Google Foto di condividere automaticamente la propria libreria di immagini con persone selezionate e alla fine del 2024 è stato rimosso il supporto a screenshot, download e foto provenienti da applicazioni di terze parti.

Nella versione 7.12 di Google Foto è stata individuata la nuova opzione che consente agli utenti di includere i contenuti provenienti da altre app Android.

L’opzione non è ancora disponibile ma quando sarà implementata con un futuro aggiornamento verrà disattivata per impostazione predefinita (gli utenti dovranno attivarla manualmente).

Sempre nel codice di questa versione dell’app è stato scovato il riferimento ad un’altra novità, ossia Stack Photos, ossia una funzionalità che dovrebbe consentire agli utenti di raggruppare le immagini in modo manuale (per il momento l’applicazione lo fa in automatico con i contenuti simili se la relativa opzione è abilitata).

Purtroppo allo stato attuale non vi sono informazioni su quando tali novità potrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Foto per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: