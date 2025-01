Il nuovo anno si apre con un aggiornamento di sistema Google piuttosto contenuto, che porta alcune interessanti novità per quanto riguarda il Google Play Store.

Come di consueto, questi update periodici rappresentano un elemento fondamentale per mantenere i dispositivi Android sicuri, affidabili e al passo con i tempi.

Quali sono le componenti del sistema Google

Prima di tutto, è importante comprendere quali sono le componenti che costituiscono il “Sistema Google”. Ecco l’elenco completo dei servizi coinvolti:

Adaptive Connectivity Services

Android System Intelligence

Android System Key Verifier

Android System SafetyCore

Android TV Core Services

Android WebView

Device Health Services

Settings Services

Google Play Store

Google Play system update

SIM Manager

Tutti queste componenti possono essere verificati attraverso il menu “Info app” nelle impostazioni del dispositivo, mentre l’aggiornamento di sistema Google Play può essere controllato seguendo il percorso Impostazioni > Informazioni sullo smartphone > Versione Android.

L’aggiornamento principale di questo mese riguarda il Google Play Store, che si aggiorna alla versione 44.4 (rilasciata il 6 gennaio 2025). La novità più rilevante consiste nella possibilità di visualizzare differenti formati nella pagina dei dettagli delle applicazioni durante la navigazione nel catalogo app. Si tratta di un cambiamento nell’interfaccia che dovrebbe rendere più intuitiva e completa l’esperienza di scoperta delle applicazioni.

Vale la pena ricordare che gli aggiornamenti di sistema Google non si limitano agli smartphone, ma coinvolgono un ampio ecosistema di dispositivi che include tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli compatibili con Android Auto, dispositivi Wear OS e perfino dispositivi Chrome OS.

Come sempre, da diverso tempo a questa parte, il Google Play Store continua a ricevere aggiornamenti settimanali che includono ottimizzazioni per rendere più rapidi e affidabili i download e le installazioni delle app, miglioramenti continui a Google Play Protect per garantire la sicurezza dei dispositivi, e vari perfezionamenti relativi a prestazioni, correzioni di bug e migliorie per sicurezza, stabilità e accessibilità.

Un dettaglio interessante riguarda la versione attuale dei Google Play Services sui dispositivi Pixel con Android 15 stabile, che risulta ancora ferma alla 24.49.33, mentre l’aggiornamento di sistema Google risale al 1° novembre 2024. Questo suggerisce che potrebbero arrivare ulteriori novità nel corso di questo mese.

È importante sottolineare che, come spesso accade con gli aggiornamenti di sistema Google, le funzionalità annunciate potrebbero richiedere settimane o addirittura mesi prima di essere disponibili per tutti gli utenti, seguendo il classico approccio graduale di Google al rilascio delle novità.

Per quanto riguarda Google Maps su Android Automotive, continuano i rilasci bisettimanali che introducono correzioni di bug e miglioramenti per aiutare gli utenti a scoprire e raggiungere nuove destinazioni in modo più efficiente.

Questo primo assaggio del 2025 non porta con sé cambiamenti epocali, ma lascia intendere la volontà di Google di proseguire nel perfezionamento del sistema operativo Android. Resta da vedere se i prossimi aggiornamenti sapranno introdurre novità più sostanziali, capaci di dare una nuova spinta all’intero ecosistema. Nel frattempo, questo update rappresenta un solido punto di partenza.