L’avvento del Bluetooth ha reso molto più semplice collegare i dispositivi, tra i quali una varietà di cuffie, tuttavia gli apparecchi acustici per ipoudenti sono una categoria particolare.

Google Fast Pair semplifica la configurazione degli accessori Bluetooth, ma la nuova classe di apparecchi acustici compatibili con Bluetooth LE Audio (LEA) è tecnicamente una categoria di dispositivi diversa che non fa ancora parte di Fast Pair.

Android 15 fa un importante passo avanti in termini di compatibilità con gli apparecchi acustici, supportando sia i protocolli Bluetooth LEA che Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA), tuttavia sembra che Google stia cercando di fare ancora di più in questo ambito.

Google Fast Pair verso un migliore supporto per apparecchi acustici e tastiere Bluetooth

Nel codice della nuova versione beta 24.50.32 dell’app Google Play Services, AssembleDebug ha individuato alcuni riferimenti a una nuova funzionalità per gli apparecchi acustici che sembra essere in fase di sviluppo.

Una nuova stringa relativa all’abilitazione del Fast Pair per Hearing Aids e la presenza di un’inedita classe “HEARING_AID” tra i dispositivi Fast Pair validi suggeriscono che la funzionalità sta prendendo forma.

Inoltre, nell’elenco dei dispositivi Fast Pair ora è presente anche la classe “KEYBOARD” che possiamo interpretare come un segnale di progresso verso il supporto delle tastiere Bluetooth.

Visto che il framework sta prendendo forma, potrebbe essere solo questione di tempo prima che tali dispositivi inizino a essere supportati da Fast Pair.