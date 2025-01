Google ha scelto il palcoscenico del CES 2025 per annunciare l’inizio di quella che possiamo definire “l’era Gemini” per Google TV. L’azienda di Mountain View ha presentato una serie di importanti innovazioni, introducendo sia nuove funzionalità hardware che un assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale.

Addio telecomando per parlare con l’assistente di Google

Fino ad oggi, i dispositivi Google TV hanno offerto la possibilità di interagire vocalmente attraverso microfoni integrati nei telecomandi, ma questa opportunità richiedeva di avere sempre il telecomando a portata di mano.

La nuova generazione di TV risolverà questa limitazione grazie all’integrazione di microfoni a lungo raggio direttamente nel televisore. Questa tecnologia, già utilizzata negli smart speaker Google Home, permetterà di comunicare con l’assistente vocale da qualsiasi punto della stanza, senza dover cercare fisicamente il telecomando.

Un’altra novità hardware significativa riguarda l’introduzione di sensori di prossimità, una tecnologia ampiamente diffusa negli smartphone che ora trova applicazione anche nei televisori. Questi sensori permetteranno alle TV di rilevare quando qualcuno si avvicina, attivando automaticamente un hub su schermo con widget personalizzati.

Google sta ancora perfezionando questa funzionalità, ma al momento l’hub include le previsioni meteo, un feed di notizie personalizzato in base ai propri interessi e informazioni sul tragitto verso il lavoro, rendendo il televisore ancora più integrato nella routine quotidiana.

L’assistente si fa più intelligente grazie all’integrazione di Gemini

La vera rivoluzione arriva con l’integrazione delle capacità di Gemini nell’assistente vocale. Gli utenti potranno finalmente godere di conversazioni naturali senza dover ripetere il classico comando “Hey Google” dopo ogni interazione, il che rende il dialogo con il TV molto più fluido e intuitivo rispetto a prima. L’assistente sarà anche in grado di arricchire le proprie risposte con contenuti video pertinenti da YouTube.

Tra le novità più interessanti troviamo la possibilità di personalizzare l’esperienza con screensaver unici generati dall’intelligenza artificiale, una funzionalità che in realtà è già disponibile sui dispositivi esistenti da settembre dello scorso anno.

Anche l’integrazione con Google Foto diventa più intelligente, permettendo ricerche conversazionali come, ad esempio, “Mostrami le foto del mio viaggio in Italia”, mentre la gestione dei contenuti multimediali si fa più naturale con domande del tipo “Quali sono gli ultimi film Disney?”. Anche il controllo della casa intelligente diventa più intuitivo, con la possibilità di utilizzare comandi semplici come “abbassa le luci” o “chi c’è alla porta?”.

La questione della retrocompatibilità

Un aspetto che sta generando particolare interesse riguarda la compatibilità di queste nuove funzionalità con i dispositivi Google TV già esistenti, incluso il recente Google TV Streamer (trovate la nostra recensione completa a questo indirizzo).

Se alcune caratteristiche, come gli screensaver AI, sono già state implementate sui modelli attuali, altre funzionalità che richiedono componenti hardware specifici, come l’hub su schermo attivato dal sensore di prossimità, saranno probabilmente esclusive dei nuovi modelli.

Queste novità, presentate al CES 2025 di Las Vegas, si inseriscono in un più ampio piano di evoluzione di Google TV, che include anche il recente lancio del Google TV Streamer come sostituto del Chromecast.

L’azienda sta chiaramente puntando a trasformare il televisore in un hub ancora più centrale per la casa intelligente, con un’interfaccia più naturale e capacità potenziate dall’intelligenza artificiale, che ormai va tanto di moda ed è entrata a gamba tesa in pressoché tutti gli aspetti della nostra vita.