Ognuno di noi possiede almeno uno smartphone e, una delle preoccupazioni più comuni riguardante i nostri dispositivi, è rappresentata dalla batteria. Che siate possessori di uno smartphone Google Pixel, Samsung Galaxy o di qualsiasi altro produttore, vi sarà certamente capitato in più occasioni di temere che la batteria del vostro smartphone non riuscisse a portarvi a fine giornata.

Nel corso del tempo ovviamente queste componenti subiscono un degrado fisiologico a livello di prestazioni, almeno per come sono concepite, sviluppate e realizzate ad oggi; per questo motivo siamo tutti ben consapevoli di come, ricarica dopo ricarica, la batteria del nostro dispositivo veda la propria capacità diminuire. Ma esattamente, di quanto diminuisce?

La risposta, almeno per gli smartphone Pixel, ce la dà la stessa Google grazie ad un’apposita pagina di supporto ufficiale; scopriamo insieme quanto può durare la batteria del vostro dispositivo.

Quanto può durare la batteria degli smartphone Google Pixel

Chi sceglie un dispositivo sviluppato dall’azienda di Mountain View lo fa per diversi motivi, tra questi tuttavia la batteria non è uno degli aspetti che spingono più utenti verso il brand, per quanto diversi Pixel riescano tranquillamente a garantire una giornata di utilizzo.

Con il lancio di Google Pixel 8a l’azienda ha voluto inserire nelle Impostazioni dei propri smartphone delle indicazioni più chiare e precise riguardanti la batteria, nella sezione dedicata alla componente infatti sono ora disponibili informazioni sul “Conteggio cicli”, “Data di fabbricazione” e “Data del primo utilizzo”.

Per quanto si tratti senza dubbio di una gradita aggiunta che permette agli utenti di avere sott’occhio una serie di dati utili, questi dati necessitano di essere contestualizzati. A tal proposito Google spiega di aver progettato la batteria Pixel per “mantenere almeno l’80% della sua capacità iniziale fino a un certo numero di cicli di carica“:

Pixel 3 e successivi, incluso Fold : dovrebbero conservare fino all’80% della capacità per circa 800 cicli di carica.

: dovrebbero conservare fino all’80% della capacità per circa 800 cicli di carica. Pixel 8a e modelli successivi: dovrebbero mantenere fino all’80% della capacità per circa 1000 cicli di carica.

La società sottolinea inoltre che “Il conteggio dei cicli della batteria del tuo Pixel è il numero di volte in cui la batteria ha completato una scarica completa e una ricarica, comprese le scariche parziali“.

Google si premura al contempo di fornire agli utenti una serie di suggerimenti su come ricaricare la batteria del proprio smartphone Pixel, affinché questa possa giovare di una vita più lunga; nello specifico riportiamo di seguito i consigli dell’azienda:

Carica il tuo telefono Pixel in un luogo fresco (circa 25℃ o 78℉) con un caricabatterie USB-C PD o PPS compatibile. Non utilizzarlo mentre è in carica.

Controlla e aggiorna la versione di Android.

Carica il telefono a una temperatura ambiente fredda (25℃ o 78℉) e limita l’esposizione alla luce solare diretta e a fonti di calore esterne. Evita che il tuo telefono Pixel diventi troppo caldo o bollente.

Utilizzare la ricarica adattiva.

Disattiva le funzioni di cui non hai bisogno per ridurre il consumo quotidiano della batteria.

Se prevedi di non utilizzare il telefono per più di 30 giorni, assicurati che sia carico almeno al 50%.

Evitare l’esposizione prolungata (8 o più ore) a temperature ambiente elevate (superiori a 35℃ o 95℉).

Qualora la batteria dello smartphone dovesse raggiungere il limite indicato di cicli di ricarica, o l’utente dovesse notare una diminuzione dell’autonomia del proprio dispositivo, il consiglio di Google è quello di provvedere alla sostituzione della componente.

In ultimo, tanto per fare un paragone con il mondo iOS, possiamo notare come anche Apple fornisca informazioni simili ai propri utenti, evidenziando una durata simile almeno sulla carta: “Le batterie dei modelli iPhone 14 e precedenti sono progettate per conservare l’80 percento della loro capacità originale a 500 cicli di carica completi in condizioni ideali. Le batterie dei modelli iPhone 15 sono progettate per conservare l’80 percento della loro capacità originale a 1000 cicli di carica completi in condizioni ideali“.