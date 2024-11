Nelle ultime settimane Google Contatti ha introdotto diverse modifiche. Dalla verifica della crittografia end-to-end con Android 15 al nuovo widget dei preferiti passando per diverse modifiche all’interfaccia utente come quelle legate all’eliminazione del FAB per l’aggiunta dei contatti, la semplificazione della vista dei numeri legati ad app di terze parti e la nuova sezione per creare i nominativi. Tra le ultime novità di Google Contatti c’è anche l’aggiornamento della versione per Wear OS, che introduce l’atteso riquadro Contatto singolo.

Il team di sviluppo di Google è costantemente al lavoro anche su quest’applicazione e l’ultima versione di Google Contatti, la 4.44.31.692334116, introduce alcuni cambiamenti.

Maggiore accessibilità alle impostazioni dei contatti e una nuova opzione Promemoria

Come si può notare dal confronto delle immagini delle due versioni, l’aggiornamento 4.44.31.692334116 di Google Contatti va sostanzialmente a semplificare le opzioni di contatto, le impostazioni su cui è possibile intervenire per ogni singolo contatto. Prima dell’aggiornamento la pagina con le opzioni di contatto era accessibile tramite il menu a tre puntini posto in alto a destra di ogni contatto. Ora, invece, le opzioni vengono visualizzate direttamente con le relative icone (Condividi contatto, Aggiungi alla schermata iniziale, Sposta in un altro account, eccetera).

Oltre alla riprogettazione dell’interfaccia utente la nuova versione di Google Contatti aggiunge anche l’opzione “Promemoria”. Questa permette agli utenti di impostarne uno per i compleanni e gli anniversari di quel contatto. In fondo al nuovo elenco è presente anche una sezione “Informazioni di contatto da” che è la sezione che mostra da quale account Google o applicazione è disponibile il contatto.

Si tratta di un aggiornamento che rende l’utilizzo di Google Contatti più intuitivo e veloce semplificando l’accesso alle impostazioni dei contatti salvati nella propria rubrica. Un piccolo cambiamento che si aggiunge a tutti gli altri e che ottimizza ulteriormente l’interfaccia utente dell’applicazione.