L’app Google Contatti si appresta a guadagnare una nuova funzionalità sul fronte della sicurezza, utile per compiere un passo avanti contro eventuali “attacchi informatici”, molto simile alla verifica delle chiavi dei contatti presente su iOS sin da iOS 17.2.

Sembra che questa prima volta a livello del sistema operativo Android sfrutti una API introdotta da Google durante il ciclo di sviluppo di Android 15, sistema operativo che dovrebbe debuttare in forma ufficiale a giorni sugli smartphone (supportati) della gamma Pixel.

Google Contatti si prepara a migliorare sul fronte della sicurezza

Google Contatti, l’app rubrica ufficiale di Google che troviamo come predefinita sugli smartphone Google Pixel e su altri smartphone Android, si prepara a migliorare sul fronte della sicurezza: come anticipato in apertura, l’app accoglierà presto una funzionalità che sfrutta una nuova API di Android 15.

L’API in questione si chiama E2eeContactKeysManager, aggiunta ad Android 15 con la beta 1 dello scorso aprile, e offre la possibilità di archiviare chiavi pubbliche crittografate per facilitare la crittografia end-to-end (E2EE) nelle app Android.

Già a luglio erano emersi alcuni dettagli su dove sarebbe andata a parare Google con l’implementazione di tale API a livello del sistema operativo (come il fatto che le chiavi dei contatti sarebbero state gestite tramite i Google Play Services) ma, nelle ultime ore, è stato scoperto che Google Contatti si prepara a sfruttare attivamente l’API e le sue potenzialità.

Sfruttando un flag sperimentale per sviluppatori, il solito insider @AssembleDebug è riuscito ad abilitare la Crittografia end-to-end all’interno della rubrica: la funzionalità, presente nall scheda di un contatto, viene descritta con “Conferma la crittografia con questo contatto”. Gli utenti potranno quindi “verificare” che la persona con cui stanno comunicando (soprattutto via messaggi) sia effettivamente la persona corretta.

Questa funzionalità, che come detto sfrutta un’API di sistema di Android 15 e viene veicolata tramite i Google Play Services, non è ancora disponibile e, anche se abilitata tramite flag per sviluppatori, non funziona ancora: non vi è alcuna certezza del fatto che tale funzionalità arriverà nel breve periodo; sicuramente dovremo almeno attendere il rilascio in forma stabile di Android 15 da parte di Google (atteso a giorni).

Come scaricare o aggiornare l’app Google Contatti

Per scaricare o aggiornare l’app Google Contatti per dispositivi Android, vi basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Come aggiornare l’app dei Google Play Services

Per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi Google) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sul Google Play Store tramite il badge sottostante e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.

L’applicazione non può essere trovata tramite ricerca sullo store e, di norma, viene aggiornata automaticamente su tutti gli smartphone del robottino verde (che contano sui servizi offerti dal colosso di Mountain View).