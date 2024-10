Google Contatti per Android si aggiorna in questi giorni alla versione 4.42 e introduce lato server alcune novità per la visualizzazione e l’aspetto generale. Finalmente la casa di Mountain View ha deciso di dare una svecchiata alla schermata dei contatti, che ora può contare su elementi più in linea con il Material You e con l’aspetto del resto del sistema: vediamo cosa è cambiato.

Google Contatti accoglie una rinnovata barra laterale e non solo

Google Contatti ha sempre proposto un design coerente con le linee più moderne del Material You, ma finora aveva una pecca: la barra di scorrimento laterale “cozzava” con il resto del sistema, con quel rettangolo spigoloso e grigio dove poter scorrere alla ricerca di un contatto. Insomma, un elemento che sembrava un po’ fuori posto. Fortunatamente è in distribuzione lato server un cambiamento: ora la barra di scorrimento risulta più arrotondata e a forma di pillola, con colori dinamici che seguono il tema.

Possiamo apprezzare le differenze con questi screenshot comparativi (nel primo la versione “vecchia”).

Non si tratta dell’unico cambiamento, come avrete notato nelle immagini: ora i contatti sono stati allineati sulla sinistra, e le varie lettere sono state rimpicciolite e incorporate nella lista stessa dei contatti. Una soluzione forse più elegante, ma non necessariamente comoda per la ricerca a colpo d’occhio nel caso siano presenti in rubrica una grande quantità di elementi.

Queste novità stanno facendo capolino lato server in seguito all’aggiornamento alla versione 4.42 di Google Contatti. Per verificare di disporre della più recente release dell’applicazione potete seguire il badge qui in basso. Se il Google Play Store non vi rileva aggiornamenti e avete fretta, potete sempre scaricare e installare l’APK più recente di Google Contatti da APKMirror: trattandosi di novità lato server non è comunque detto che vi appaiano subito dopo l’update.