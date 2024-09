Google Contattiè l’app rubrica preinstallata su diversi smartphone Android e oltre a offrire l’accesso ai propri contatti telefonici e non solo, mette a disposizione funzionalità particolarmente utili che consentono di tenere sempre sincronizzata la nostra “agenda” su più dispositivi.

Google sta lavorando da tempo su un nuovo widget dei preferiti per la sua app Contatti su Android. Il nuovo widget non dovrebbe più limitare più nel numero di contatti visualizzati e ora possiamo vedere un’anteprima di come appare la nuova versione.

Il widget di Google Contatti migliorerà la visualizzazione dei nominativi

Il nuovo widget dei contatti è scorrevole, quindi potrebbe teoricamente offrire l’accesso tutti i contatti, tuttavia permetterà anche di ricordarsi dei prossimi compleanni dei propri contatti direttamente nella schermata home tramite una piccola icona della torta di compleanno e la dicitura corrispondente al posto del nome.

Oltre a rimuovere il limite a soli sette nominativi, il widget di Google Contatti riprogettato visualizzerà anche i nomi dei contatti e non solo l’immagine del profilo che non sempre permette di riconoscere la persona associata.

Il nuovo widget di Google Contatti non sembra ancora ampiamente disponibile, tuttavia il noto leaker AssembleDebug afferma che probabilmente Google intende renderlo disponibile agli utenti nel corso dei prossimi giorni.