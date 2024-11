Tra le diverse applicazioni sviluppate e offerte agli utenti dal colosso di Mountain View figura anche Google Contatti, il software in questione ci permette di tenere traccia dei nostri contatti sincronizzando il tutto con il nostro account ma non solo, consente di impostare preferiti, aggiungere compleanni, promemoria, importare o esportare contatti, ripristinarli, avere accesso a un cestino e altro.

Nelle ultime settimane anche questa applicazione ha ricevuto costanti novità e migliorie da parte dell’azienda, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come l’app abbia ricevuto l’ennesima modifica estetica con l’eliminazione del FAB per l’aggiunta dei contatti, come Google stia semplificando la vista dei numeri associati ad app di terze parti, come l’app abbia ricevuto una nuova sezione dedicata alle suonerie personalizzate, come il widget abbia beneficiato di un restyling con nuove funzioni, come l’azienda potrebbe facilitare l’uso dell’app senza account, come sia in lavorazione una piccola ma utile modifica per i nomi lunghi, come sia stata rimossa una sezione relativa ai nominativi, come sarà possibile aggiungere diversi nominativi ai widget, come sia stata rinnovata la sezione per creare nominativi, o ancora come presto l’app aiuterà anche a non dimenticare più i compleanni.

Oggi invece scopriamo insieme una novità introdotta sui Pixel Watch dall’ultimo aggiornamento dell’app Google Contatti.

Google Contatti porta il nuovo riquadro Contatto singolo su Wear OS

Il colosso di Mountain View aveva già annunciato la novità di oggi in occasione del rilascio, a inizio mese, dell’ultimo Pixel Drop; l’aggiornamento in questione non ha infatti introdotto novità esclusivamente sugli smartphone dell’azienda, ma anche sugli orologi mossi dal sistema operativo proprietario.

Tuttavia, a causa di alcuni problemi, poco dopo il rilascio Google ha ritirato l’update per gli smartwatch proprietari di prima e seconda generazione, non permettendo di fatto agli utenti in possesso dei dispositivi in questione di beneficiare delle novità introdotte dall’aggiornamento.

L’ultima versione di Google Contatti però, la 1.64 per Wear OS, introduce sugli smartwatch dell’azienda le novità attese: l’update porta infatti il nuovo riquadro Contatto singolo che mostra il nome e l’immagine del profilo di una persona al centro, sulla sinistra e sulla destra troviamo rispettivamente un pulsante dedicato all’avvio delle chiamate e uno per comporre un messaggio, come potete notare dalle immagini qui sotto condivise dai colleghi di 9to5Google.

Il Pixel Drop di inizio mese avrebbe dovuto introdurre un’ulteriore novità sugli smartwatch dell’azienda, ovvero la possibilità di inviare e visualizzare reazioni emoji selezionate alle notifiche di Gmail e nell’app Gmail direttamente dall’orologio; considerando il ritiro dell’update la funzione in questione non risulta ancora disponibile, bisognerà attendere per scoprire se l’azienda deciderà in breve tempo di ridistribuire l’aggiornamento, o se la nuova funzione verrà introdotta con un aggiornamento di Gmail come successo per Google Contatti.