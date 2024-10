Anche se gli sforzi sono concentrati sullo sviluppo dell’attesissima One UI 7, non significa che Samsung non possa proseguire con il normale supporto: in queste ore sono infatti in distribuzione nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Flip3. Andiamo a scoprire quali sono le novità in rollout.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23 FE, S21, S21+ e S21 Ultra

Iniziamo dalla gamma Galaxy S parlando degli aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. In particolare, Galaxy S23 FE sta ricevendo in Italia il firmware S711BXXS5DXI3, mentre la serie Galaxy S21 sta accogliendo le versioni G99*BXXSDGXI5 in diversi Paesi europei.

Le novità sono comuni: si tratta delle patch di sicurezza di ottobre 2024, che come abbiamo visto nel recente bollettino diffuso dal produttore vanno a correggere 30 vulnerabilità (CVE) che riguardano il sistema operativo (di cui 2 contrassegnate come di livello critico) e 12 che interessano esclusivamente i dispositivi della gamma Samsung Galaxy (SVE). I changelog citano genericamente la presenza di bugfix e perfezionamenti lato stabilità e prestazioni, ma per il resto non sono stati integrati ulteriori cambiamenti.

Tutti e quattro gli smartphone sono in lista per ricevere l’update alla One UI 7 basata su Android 15, che però non si farà vedere prima dell’inizio del 2025.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 5G

Aggiornamenti anche per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G: i due smartphone stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di ottobre 2024 a partire da alcuni Paesi del Sudamerica.

Le novità sono sostanzialmente le stesse descritte nel paragrafo qui sopra: sono state integrate le più recenti patch, con la correzione a poco più di 40 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo del robottino) e SVE (specifiche per i dispositivi Samsung). Non sembra che siano stati introdotti ulteriori cambiamenti.

I due pieghevoli hanno accolto la One UI 6.1.1 da qualche settimana, e nel 2025 potranno contare sulla One UI 7 basata su Android 15.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23 FE, S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy Z Fold3 e Z Flip3

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

In caso di esito negativo, non preoccupatevi: potete semplicemente riprovare tra qualche ora.