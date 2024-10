Tra le novità del Pixel Drop di ottobre 2024, annunciato in concomitanza con l’avvio del rilascio di Android 15 su smartphone e tablet Made by Google, ci sono un paio di novità che riguardano la Fotocamera Pixel, l’app fotografica esclusiva dei dispositivi Pixel.

Oltre alle novità annunciate da Google, che arrivano attraverso l’ultima versione dell’app in distribuzione sul Play Store, dall’analisi del codice sorgente dell’app emerge che presto la fotocamera potrebbe guadagnare nuovi controlli rapidi. Scopriamo tutti i dettagli.

Ci sono alcune novità per la Fotocamera Pixel

A un mesetto dal rilascio del precedente aggiornamento, Google torna ad aggiornare la Fotocamera Pixel, avviando il rilascio della versione 9.6.080.684217224.16 dell’app su tutti i dispositivi Made by Google aggiornati ad Android 15, l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde appena rilasciata dal colosso di Mountain View.

Rispetto a certi aggiornamenti che si limitano a sistemare bug presenti o a migliorare la stabilità generale dell’app, questo nuovo aggiornamento porta con sé le novità del Pixel Drop di ottobre 2024 annunciate da Big G nella serata di ieri, come la possibilità di catturare foto e registrare video subacquei sui Google Pixel 9.

Due novità esclusive per i Google Pixel 9

Gli smartphone Made by Google canonici della generazione 2024, ovvero Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, guadagnano la possibilità di registrare video e catturare foto sott’acqua con una modalità apposita disponibile all’interno dell’app Fotocamera Pixel (al percorso “Impostazioni > Altre impostazioni > Avanzate“).

La funzionalità, chiamata Fotografia e video subacquei, è attivabile tramite un toggle e viene così descritta: “Restituisce i veri colori quando si scattano foto e video sott’acqua. Assicurarsi di utilizzare una custodia impermeabile“. Quando la modalità è attivata, nella parte superiore dell’anteprima di cattura viene mostrato l’indicatore “Fotografia subacquea attiva”.

Al netto di ciò, i flagship Google del 2024 guadagnano inoltre la possibilità di scattare foto panoramiche in verticale: fino al precedente aggiornamento erano obbligati a scattarle in modalità orizzontale (e un avviso intimava di ruotare il dispositivo).

Migliora la Modalità Notturna, ora sfruttabile anche tramite la fotocamera interna di Instagram

Sempre restando sulla Fotocamera Pixel, Google sta aggiornando la Modalità Notturna per permettere di accedere alla funzionalità astrofotografia dalle impostazioni aggiuntive (icona in basso a destra).

Una volta che viene premuto il pulsante di scatto, partirà un timer prima di cinque secondi prima dell’inizio effettivo delle procedure di scatto, in modo che l’utente possa posizionare il dispositivo su un cavalletto.

Questa novità è disponibile su tutti gli smartphone aggiornati ad Android 15, ovvero da Google Pixel 6 in avanti.

Inoltre, la Modalità Notturna è stata implementata nella fotocamera interna all’app Instagram, in modo da consentire agli utenti di sfruttare tutte le potenzialità degli algoritmi di scatto in notturna Made by Google direttamente all’interno dell’app social. Questa funzionalità è disponibile su tutti gli smartphone Pixel aggiornati ad Android 15, eccetto Google Pixel 6a.

Il codice sorgente dell’app contiene riferimenti a un’altra novità in arrivo

Al netto delle novità annunciate da Google e in via di distribuzione con l’ultimo aggiornamento, il codice sorgente della nuova versione della Fotocamera Pixel nasconde una stringa di codice che sembra anticipare una novità che vedremo in futuro:

<string name=”pref_quick_access_controls”>Quick access controls</string>

La stringa fa riferimento ad alcuni controlli di accesso rapido che consentiranno di regolare il bilanciamento del bianco, la luminosità e le ombre effettuando un tocco sull’anteprima di scatto. Questi nuovi controlli, non ancora abilitati, sembrano rievocare qualcosa presente all’interno dell’interfaccia nelle vecchie versioni.

Come aggiornare l’app Fotocamera Pixel



La versione 9.6.080.684217224.16 di Fotocamera Pixel è in via di rilascio graduale attraverso il Google Play Store su tutti i Pixel supportati che eseguono Android 15 (ovvero da Google Pixel 6 in poi): per verificare la disponibilità, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, eventualmente, selezionare “Aggiorna”.

Nel caso in cui, invece, abbiate “fretta” di ricevere queste novità sul vostro smartphone Google Pixel, potrete ricorrere all’installazione manuale (sideload) del pacchetto, scaricabile tramite il portale APKMirror (la pagina di download è raggiundibile tramite questo link) e installabile attraverso un’applicazione che installa i “bundle” (file .akpm), come quella ufficiale di APKMirror (si può a sua volta installare attraverso il Google Play Store, effettuando un tap sul badge sottostante).