Per alcuni Fotocamera Pixel è l’app fotografica per eccellenza, per altri invece potrebbe risultare un po’ limitante. Precedentemente nota come Google Fotocamera, l’app colpisce sia per l’estrema semplicità d’uso che l’ha eletta regina del “punta e scatta”, sia per l’estrema efficacia degli algoritmi messi a punto da Google.

L’app Fotocamera Pixel è preinstallata sui dispositivi Google Pixel con i quali offre il meglio di sé sfruttando al massimo l’hardware degli smartphone del colosso di Mountain View.

Google ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app Fotocamera Pixel, ma non introduce niente di entusiasmante.

L’app Fotocamera Pixel dovrebbe migliorare con l’ultimo aggiornamento

L’ultima versione dell’app Fotocamera Pixel apparentemente non introduce nessuna nuova funzionalità, pertanto sembra essere più che altro un update che ha lo scopo di risolvere qualche bug e migliorare l’esperienza utente complessiva.

Nelle ultime settimane l’app ha introdotto la possibilità di attivare manualmente la modalità Astrofotografia, senza necessariamente attendere un’attivazione automatica da parte dell’app stessa.

La nuova versione 9.5.118.668722019.25 dell’app Fotocamera Pixel può essere scaricata da APK Mirror seguendo questo link, oppure da Google Play Store attraverso il badge che trovate a seguire. Se notate qualcosa di nuovo potete scriverlo nei commenti.