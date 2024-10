Sappiamo tutti come Google abbia fondato la propria fortuna sulla ricerca, tra i diversi servizi che consentono di espletare questa operazione Cerchia e cerca è uno dei più interessanti, oltre che dei più recenti; lo strumento è infatti stato presentato a inizio anno durante l’evento di presentazione dei Samsung Galaxy S24, reso in seguito disponibile prima per gli smartphone della famiglia Pixel 8 e poi, anche per altri dispositivi Pixel e del colosso coreano, è ormai entrato di prepotenza nelle abitudini degli utenti che hanno la fortuna di poterlo utilizzare.

Con il passare del tempo l’azienda ha continuamente migliorato il servizio in questione, Google ha per esempio lavorato per impedire le attivazioni accidentali di Circle to Search, ma abbiamo anche visto come lo strumento sia diventato disponibile anche per Google Pixel Tablet, e come siano in lavorazione alcune possibili future novità come la possibilità di copiare e condividere aree selezionate come immagini, la possibilità di utilizzarla in modalità schermo condiviso anche sui Google Pixel, come abbia ricevuto il supporto per la scansione dei codici QR, come lo strumento si sia unito a Google Lens all’interno del browser proprietario, come il colosso stia sperimentando Music Search in Cerchia e Cerca, o ancora come sia stato implementato un nuovo pulsante dedicato alla condivisione.

Oggi, grazie al lavoro del cacciatore di codici assembledebug, scopriamo insieme quello che potrebbe essere un futuro strumento integrato in Circle to search per la ricerca video.

La ricerca video potrebbe migliorare grazie a Cerchia e cerca

Allo stato attuale il colosso di Mountain View fornisce già agli utenti alcuni modi per effettuare una ricerca partendo da un video, Google Lens e Gemini sono forse i migliori esempi di prodotti dell’azienda in grado di fornire tale possibilità, tuttavia sembra che nel prossimo futuro la società possa implementare anche in Cerchia e cerca uno strumento dedicato alla ricerca video.

Nella versione 15.39.39.29.arm64 dell’app Google per Android lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato un’interessante stringa di codice, che riportiamo di seguito:

<string name=”omnient_searchbox_contextual_video_search_hint”>Search this video</string>

I più attenti tra voi avranno certamente notato il termine “omnient“, nome in codice dello strumento in questione; la stringa di codice qui sopra però non è l’unico indizio individuato dallo sviluppatore, è stata infatti trovata anche una nuova icona nell’app che fa riferimento a omnient e alla riproduzione video.

Per quanto al momento non ci sia modo di vedere in funzione la nuova modalità di ricerca, sembra che possa trattarsi di uno strumento per cercare praticamente qualsiasi video all’interno di uno smartphone, dai video girati dall’utente, a quelli incorporati nei siti web o a quelli visualizzati su YouTube. Circle to search in futuro potrebbe quindi permetterci di trovare video da applicazioni come TikTok o Instagram (e molte altre), anche se non è chiaro come Google abbia intenzione di implementare tale funzionalità; sarà quindi necessario attendere per saperne di più.