Amazon lancia in queste ore una nuova iniziativa promozionale dedicata agli smartphone Google Pixel e ad alcuni altri prodotti della casa di Mountain View: fino al 20 settembre 2024 è possibile approfittare di un coupon da aggiungere agli sconti già eventualmente disponibili su Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 8a e Google Pixel 7a. Vediamo come.

Amazon propone un coupon per i Google Pixel e non solo

Come probabilmente saprete, meno di un mese fa sono stati presentati nuovi smartphone della gamma, ossia Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold (quest’ultimo non è disponibile in Italia). Questo non significa che i modelli usciti in precedenza non siano da considerare, soprattutto guardando l’ampio supporto software (in particolare quello per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, da record).

Anticipando la Festa delle Offerte Prime 2024, in arrivo durante il mese di ottobre, Amazon ha deciso di lanciare un nuovo coupon (PIXEL20) pensato per far calare ulteriormente i prezzi dei modelli precedenti alla serie Pixel 9: più in particolare, si tratta di un coupon da 20 euro cumulabile con altri eventuali sconti per Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a e Pixel 7a, che si affianca a un altro coupon da 20 euro pensato per l’acquisto di Google Nest Cam (a batteria) o di Google Nest Cam con cavo; il primo è valido fino al 20 settembre 2024, il secondo fino al 16 settembre 2024.

Non parliamo dunque di un coupon che fa urlare al miracolo, ma aggiungendo questi 20 euro agli sconti già disponibili sul sito (attualmente o nei prossimi giorni) si possono strappare anche ottimi prezzi per i prodotti Google coinvolti. Nel momento in cui stiamo scrivendo, queste sono le offerte di cui è possibile approfittare (coupon già considerato):

Se state cercando altri prodotti della linea Google in offerta su Amazon potete recarvi qui. Nei prossimi giorni Amazon dovrebbe annunciare ufficialmente le date della sua Festa delle Offerte Prime, che si terrà in due giorni durante il mese di ottobre.