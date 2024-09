Se state adocchiando Google Pixel 9 ma siete indecisi a causa del prezzo di vendita, allora potreste ripiegare sul predecessore e risparmiare metà della cifra: Google Pixel 8 è infatti disponibile in offerta su Amazon con uno sconto riservato agli utenti Prime, al quale si può aggiungere un ulteriore sconto grazie a un coupon. Vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel 8 costa la metà di Pixel 9 con questa offerta Amazon

Google Pixel 8 è uscito quasi un anno fa, ma grazie al supporto software da record promesso dalla casa di Mountain View (7 anni di aggiornamenti) costituisce tuttora una buona scelta, soprattutto considerando l’attuale prezzo al quale potete portarvelo a casa. Sarà inoltre uno dei primi smartphone ad accogliere l’imminente Android 15, appena rilasciato nella versione AOSP e in arrivo entro il mese di ottobre.

Lo smartphone Android fa parte della (corta) lista di modelli compatti e mette a disposizione un display OLED da 6,2 pollici, con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Come probabilmente saprete, il cuore è costituito dal SoC Google Tensor G3, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2, da 8 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna.

Uno degli aspetti sul quale Google punta molto con lo smartphone è il comparto fotografico. Big G si concentra soprattutto sul software e sull’intelligenza artificiale, ma senza lasciare per strada l’hardware: a bordo troviamo un principale da 50 MP con OIS e Dual Pixel PDAF e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP, oltre a una fotocamera anteriore da 10,5 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display. La connettività è completa, e a disposizione abbiamo anche la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 4575 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 27 W, la ricarica wireless a 18 W e la ricarica wireless inversa.

Google Pixel 8 ha esordito lo scorso ottobre affiancato a Pixel 8 Pro al prezzo consigliato di 799 euro (128 GB), ma in queste ore potete acquistarlo con uno sconto importante, al quale ha ovviamente contribuito il recente esordio del successore. Lo smartphone è disponibile in offerta su Amazon nella colorazione Nero ossidiana a 474,05 euro, ma grazie al coupon PIXEL20 potete aggiungere un ulteriore sconto di 20 euro: il prezzo finale, riservato agli abbonati Amazon Prime, è dunque di 454,05 euro, con spedizione gratuita e consegna in un giorno (con indirizzo compatibile, naturalmente).

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso, ma non tentennate troppo: la proposta potrebbe terminare da un momento all’altro.