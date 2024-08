Uno degli smartphone Android più attesi potrebbe arrivare prima del previsto, perlomeno in Cina: sembra infatti che OnePlus 13 possa essere svelato con un po’ di anticipo rispetto a quanto abbiamo visto con il predecessore, OnePlus 12. Ecco cosa sappiamo al momento sul lancio.

OnePlus 13 potrebbe uscire con un po’ di anticipo

OnePlus 12 venne presentato nel mese di dicembre e fu poi commercializzato a livello globale il mese successivo, ma con il prossimo modello potrebbe non avvenire lo stesso. Del resto negli ultimi anni il produttore cinese ha avuto la tendenza ad anticipare un po’ rispetto all’anno precedente (OnePlus 11 arrivò a gennaio in Cina e a febbraio in Europa).

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station su Weibo, OnePlus 13 potrebbe seguire questo trend ed essere svelato un mese prima del previsto, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Il leaker punta su una presentazione precedente al Singles Day, ricorrenza che cade l’11 novembre (11/11) e che risulta molto popolare soprattutto in Cina. Potrebbe essere strategico optare per un lancio subito precedente a questa data, visto che parliamo del più grande festival dello shopping del Paese.

Tra le specifiche dello smartphone OnePlus dovrebbe spiccare il nuovo flagship di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 4, la cui presentazione avverrà durante il Summit che si terrà tra il 21 e il 23 ottobre 2024 alle Hawaii. È dunque possibile che il produttore possa svelare OnePlus 13 a pochi giorni di distanza da quest’ultimo.

Chipset a parte, non sappiamo moltissimo sul nuovo smartphone in arrivo in autunno: a bordo potremmo trovare una tripla fotocamera posteriore da 50 MP con sensore LYT-808 (lo stesso del predecessore), sensore ultra-grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3x, e la protagonista potrebbe essere la batteria, data addirittura da 6000 mAh con ricarica cablata da 100 W e ricarica wireless da 50 W. I rumor puntano su un display LTPO OLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, sulla certificazione IP68 e sulla presenza di OxygenOS 15. Non sono comunque da escludere piccoli cambiamenti tra la versione cinese e quella globale, che anche questa volta potrebbe essere proposta successivamente.

Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane, ma nel frattempo vi chiediamo: quanto siete interessati a OnePlus 13? Fateci sapere le vostre aspettative.

In copertina OnePlus 12