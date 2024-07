Mancano ancora diversi mesi al lancio di OnePlus 13, ma dopo qualche rumor sparso è il momento di iniziare a scoprire più da vicino quello che dovrebbe essere il prossimo flagship del produttore. Oggi possiamo dare un’occhiata ad alcune delle presunte specifiche tecniche dello smartphone, ma anche ad alcune delle funzionalità che potrebbero essere a bordo insieme a OxygenOS 15: partiamo subito.

OnePlus 13 dovrebbe avere un’enorme batteria, schermo curvo e IP68/69

Iniziamo dalle specifiche tecniche anticipate dal solito Digital Chat Station, che sono state pubblicate su Weibo in queste ore e che si aggiungono a quelle di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito, OnePlus 13 dovrebbe offrire uno schermo LTPO OLED a risoluzione 1,5/2K con vetro leggermente curvo e lettore d’impronte digitali a ultrasuoni integrato (per la prima volta), una enorme batteria da almeno 6000 mAh (simile a quella vista su OnePlus Ace 3 Pro) e certificazione IP68/69 contro acqua e polvere.

Quest’ultima andrebbe a migliorare la resistenza ad acqua e polvere vista sul predecessore OnePlus 12, che si ferma alla certificazione IP65; questa garantisce una protezione contro getti di acqua, mentre con IP68 si arriverebbe alla possibilità di immergere lo smartphone in acqua a profondità superiori al metro, e con IP69 anche alla protezione da getti di vapore e da acqua ad alta temperatura.

Tutto questo si aggiunge a ciò che è già trapelato in precedenza: lo smartphone Android dovrebbe essere tra i primi a disporre del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e dovrebbe offrire una ricarica rapida cablata da 100 W; a livello fotografico ci aspettiamo un sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP, affiancato da un sensore ultra-grandangolare IMX882 da 50 MP e da un teleobiettivo periscopico con sensore IMX882 da 50 MP con zoom ottico 3x. OnePlus 13 dovrebbe uscire in compagnia di OnePlus 13R, e il duo potrebbe avere in linea di massima l’aspetto qui sotto, condiviso da Yogesh Brar su X.

Le anticipazioni su OxygenOS 15 e sulle funzioni di OnePlus 13

Come detto, quest’oggi abbiamo anche alcune anticipazioni riguardanti OxygenOS 15 e le funzionalità che potrebbero trovare spazio su OnePlus 13 (e non solo). La recente versione beta di Android 15 per OnePlus 12 dimostra che la casa cinese sta lavorando a una funzione Video Battery Saver, che mira a ridurre il consumo in determinate applicazioni per la riproduzione di video.

La funzione ha fatto capolino nell’ultima versione beta accanto alle altre impostazioni di risparmio energetico, con una descrizione che recita “ottimizza l’utilizzo della batteria quando un’app video supportata sta scaricando la batteria“. Grazie ad alcune stringhe di codice (via Android Authority su imbeccata di 1NormalUsername su X) veniamo a sapere che questa novità dovrebbe influire sulla qualità del video, dell’audio e sull’aspetto aptico.

<string name=”low_power_mode_off”>Video battery saver off</string>

<string name=”low_power_mode_on”>Video battery saver on</string>

<string name=”notification_content”>Optimizing battery usage for video playback. May impact the quality of video, audio, and haptics.</string>

of video, audio, and haptics.</string> <string name=”notification_title”>Video battery saver on</string>

Restando sulla batteria, secondo quanto condiviso da 1NormalUsername (via Android Authority) OxygenOS 15 dovrebbe portare un miglioramento alla già presente funzione pensata per limitare la ricarica all’80%, utile per preservare più a lungo la batteria stessa. Su OnePlus 13 (e su altri smartphone) con la prossima release dovrebbe essere integrata una nuova funzione in grado di attivare automaticamente questo limite dell’80% quando il dispositivo rimane in carica per troppo tempo.

<string name=”regular_charge_protect_open_alert_content”>Your device has been charging for too long . To avoid damage to the battery, \”Charging limit\” has been turned on.</string>

. To avoid damage to the battery, \”Charging limit\” has been turned on.</string> <string name=”regular_charge_protection_content”>To slow down battery aging, the battery level will always be kept at 80% while charging. This feature will automatically turn on when your device has been charging for too long.</string>

when your device has been charging for too long.</string> <string name=”regular_charge_protection_notification_content”>To slow down battery aging, the battery level will always be kept at 80% while charging.</string>

Inoltre sembra che OnePlus sia al lavoro su una funzione di intelligenza artificiale, le cui tracce sono spuntate all’interno della recente beta di Android 15 per OnePlus 12 e OnePlus Open. Alcune stringhe di codice riportate dalle stesse fonti qui sopra fanno riferimento a una novità che potrebbe funzionare al fianco dello strumento AI Summarizer che la casa cinese ha lanciato a inizio anno; quest’ultimo è in grado di estrarre informazioni da una chiamata e di generare un riepilogo.

Ebbene, secondo il codice, la novità consiste a quanto pare nell’allargamento di questa funzione di riepilogo basata sull’IA alle registrazioni vocali:

<string name=”convert_error_damage_file”>File not supported by transcription</string>

<string name=”convert_error_duration_long”> Recording longer than 5 hours. Transcription unavailable.</string>

longer than 5 hours. Transcription unavailable.</string> <string name=”convert_error_format”> Transcription only supports MP3, AMR, AWB, AAC, and WAV files</string>

only supports MP3, AMR, AWB, AAC, and WAV files</string> <string name=”convert_error_size_long”>Transcription only supports files smaller than 500 MB</string>

<string name=”convert_notes_disable_content”>\”%1$s\” has been disabled. Enable it to save your transcript.</string>

<string name=”generate_ai_summary_simultaneously”> Generate summary </string>

</string> <string name=”generate_summary”> Summarize </string>

</string> <string name=”summary_error_damage_file”>File not supported by summary</string>

<string name=”summary_error_max_generating_count”>Too many summary tasks in progress. Please try again later.</string>

<string name=”summary_error_reach_max_count”>Recording summary limit reached. Try again tomorrow.</string>

<string name=”summary_error_record_format_not_support”>Summary only supports MP3, AMR, AWB, AAC, and WAV files</string>

<string name=”summary_error_record_generating”>Generating summary. Please try again later.</string>

<string name=”summary_error_record_short”>Recording too short. Summary unavailable.</string>

<string name=”summary_error_super_power_mode”>Recording Summary unavailable in Super power saving mode</string>

<string name=”summary_notes_disable_content”>\”%1$s\” has been disabled. Enable it to view your summary.</string>

<string name=”summary_warn_record_long”>Recording too long. Only a partial summary will be generated.</string>

<string name=”summary_with_colon”>Summary: </string>

<string name=”text_generate”>Generate</string>

<string name=”third_record_app_name_smart_voice”>AI Voice</string>

<string name=”tip_click_to_view_summary”>Tap to view the summary of the recording.</string>

<string name=”tip_summary_be_deleted”>Summary has been deleted. Generate a new summary.</string>

<string name=”tip_summary_notes_uninstall”>\”Notes\” has been uninstalled. Reinstall it to view the summary.</string>

<string name=”toast_summary_error_size_over”>Recordings larger than 500 MB are not supported</string>

<string name=”transferring_content_v2″>Transcription will continue even if you leave this page.</string>

<string name=”view_summary”>Summary</string>

A quanto pare la funzione dovrebbe supportare audio nei formati MP3, AMR, AWB, AAC e WAV e file non superiori ai 500 MB. Per quanto riguarda le lingue supportate, per ora abbiamo solo le stringhe qui in basso, che suggeriscono il supporto al cinese, all’inglese e all’hindi. Il riepilogo per le registrazioni potrebbe essere presente sia su OxygenOS 15 sia su ColorOS 15.

<string name=”summary_language_auto”>Auto</string>

<string name=”summary_language_cn”> Chinese </string>

</string> <string name=”summary_language_code_auto”>auto</string>

<string name=”summary_language_code_cn”>zh</string>

<string name=”summary_language_code_en”>en</string>

<string name=”summary_language_code_hi”>hi</string>

<string name=”summary_language_en”> English </string>

</string> <string name=”summary_language_hi”> Hindi </string>

</string> <string name=”summary_select_language”>Select language</string>

OnePlus 13 dovrebbe essere presentato in Cina tra novembre e dicembre 2024 e potrebbe fare il suo debutto a livello globale nelle prime settimane del 2025, seguendo il percorso di OnePlus 12 a distanza di un anno. Ci sarà dunque spazio per tante altre anticipazioni prima del lancio.

In copertina OnePlus 12