Manca sempre meno al probabile annuncio di OnePlus Ace 5, previsto per il mercato cinese per il mese di novembre. Nel frattempo, il prossimo OnePlus 13 in uscita verosimilmente nel mese di ottobre potrebbe a tutti gli effetti essere il primo smartphone con all’interno il chip Snapdragon 8 Gen 4: scopriamone insieme le principali specifiche tecniche trapelate nel corso delle ultime ore.

OnePlus 13: ampia batteria, ricarica rapida e tanto altro

Secondo quanto reso noto dal celebre informatore Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma Weibo, OnePlus 13 potrebbe presentare un sensore LYT-808 con apertura f/1.6 da 50 megapixel, lo stesso visto precedentemente su OnePlus 12. Oltre a questo, la fotocamera posteriore includerà verosimilmente un sensore ultrawide da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel, fornito di zoom ottico 3x.

I miglioramenti principali riguarderebbero invece la batteria, che presenterà ben 6000 mAh di capacità, rappresentando dunque un netto salto in avanti rispetto ai 5400 mAh visti su OnePlus 12. OnePlus 13 supporterà inoltre la ricarica via cavo da 100 W, unitamente alla ricarica wireless da 50 W.

Ricordiamo che, secondo quanto si evince dai precedenti rumor, OnePlus 13 presenterà un display LTPO OLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 2K e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, accompagnato da un sensore a ultrasuoni per le impronte digitali. Lo smartphone offrirà inoltre la certificazione IP68/69, che garantisce protezione contro acqua e polvere. OnePlus 13 presenterà molto probabilmente ColorOS 15 preinstallato al suo interno, basato sul sistema operativo Android 14.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte di OnePlus con la sua presentazione ufficiale, che avverrà verosimilmente a breve. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso nelle prossime settimane.