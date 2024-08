Già dal titolo avrete intuito dove andrà parare la nostra recensione di Oneplus Watch 2R, una versione più economica del flagship di Oneplus che abbiamo definito rivoluzionario giusto qualche mese fa. Oneplus Watch 2 ha fatto debuttare una soluzione tecnica vincente per riuscire ad allungare la storicamente scarsa autonomia degli smartwatch con WearOS: due processori integrati, uno a basso consumo per le operazioni base e uno avanzato per le funzionalità più esigenti, risultati insperati!

Oneplus Watch 2R si appoggia sulla stessa base tecnica del fratello maggiore ma riesce a limare 100 Euro sul prezzo di listino adottando materiali meno nobili, pur senza sacrificare la qualità costruttiva. Vi raccontiamo tutto.

Design e qualità costruttiva

Ciò che cambia tra Oneplus Watch 2 e Oneplus Watch 2R sono essenzialmente il design e i materiali: la cassa non è in acciaio ma in alluminio, il vetro protettivo non è cristallo di zaffiro ma Panda Glass. Viene mantenuta la certificazione IP68, presente anche la resistenza fino a 5ATM, mentre si perde la certificazione MIL-STD-810H.

Le dimensioni sono esattamente le stesse (47 x 46,6 x 12,1 mm) mentre il peso scende da 49 a 37 grammi. Molto diverso invece il design che ora adotta una cassa più semplice e squadrata ed una cornice bicolore disegnata attorno al display, un po’ come sul Oneplus Watch 2 Nordic Blue Edition. Parte della stampigliatura della cassa è verde, colore che viene ripreso dal cinturino in silicone.

Le dimensioni sono abbondanti ma nel suo complesso il Watch 2R appare come un orologio dal look casual, poco impegnativo e adattissimo ad essere indossato nella vita di tutti i giorni. Nutrivamo qualche dubbio sulla protezione del display in Panda Glass, ma dopo due settimane di utilizzo continuo non c’è nemmeno un graffio, bene così!

Il display è da 1,43″, AMOLED a 60 Hz, con picco di luminosità di 1000 nits e risoluzione 466×466 pixel, la qualità sembra la stessa del Watch 2, ottima anche se il picco di luminosità non è tra i migliori sul mercato dei WearOS.

Scheda tecnica di OnePlus Watch 2R

A bordo di OnePlus Watch 2R troviamo la stessa dotazione del fratello maggiore, compresi i due processori, lo Snapdragon W5 e il BES2700, uniti a 32 GB di ROM e 2 GB di RAM, a completare la dotazione hardware ci sono accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro, WiFi, Bluetooth, NFC, posizionamento a doppia frequenza L1+L5 e 500 mAh di modulo batteria.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute e dello sport, possiamo fare affidamento su sensore cardio e pulsossimetro ottico. In tutto ciò non è prevista una versione cellular, cioè con supporto e-SIM dello smartwatch.

La presenza dei due processori è proprio il segreto di questa generazione di smartwatch Oneplus. Il più potente Snapdragon si occupa della gestione dei processi avanzati, in cui è indispensabile sfruttare WearOS, ad esempio rispondere alle notifiche, eseguire app come WathsApp, Strava o Google Maps. L’altro processore a risparmio energetico entra in gioco per tutte le altre operazioni ed esegue RTOS, cioè un sistema operativo semplice ma sufficiente per la home screen, il tracciamento dello sport, le chiamate, il tracciamento del sonno e molto altro. L’asso nella manica però è la perfetta integrazione dei due sistemi operativi e dei due processori: l’utente non si accorgerà di nulla e automaticamente l’orologio passerà da un OS all’altro in modo fluido.

Autonomia

Volendo è possibile attivare una modalità risparmio energetico, in cui è attivo solo RTOS e alcune funzionalità saranno disattivate, in questo caso si arriva ad oltre 10 giorni, mentre in modalità standard ci si attesta su 4-5 giorni in base allo stile di utilizzo.

Bisogna tenere presente che la maggior parte delle watch faces preinstallate girano su RTOS e quindi consumano pochissimo, altre custom o quelle scaricate dal Play Store si appoggiano a WearOS facendolo quindi rimanere attivo insieme al processore ad alte prestazioni, in questo caso l’autonomia scenderà drasticamente.

Funzionalità

Oneplus Watch 2R è uno smartwatch che potremmo definire “puro”, come tutti i WearOS non ha virtualmente limiti alle funzionalità ed è perfettamente integrato con gli smartphone Android. Non è necessario avere un telefono Oneplus e non ci sono limitazioni se viene abbinato a device di altri brand. Le possibilità sono espandibili attraverso le numerose applicazioni disponibili sul Play Store, si possono dunque gestire completamente le notifiche (leggere il testo, rispondere vocalmente o tramite tastiera) è possibile richiamare l’assistente di Google, avviare o rispondere ad una chiamata in vivavoce (lo smartphone deve sempre essere connesso via BT), sfruttare la suite di applicazioni Google per WearOS (Gmail, Maps, Keep, Calendar ecc.), ascoltare musica tramite le diverse piattaforme di streaming, si possono installare app di terze parti per lo sport come Strava, Komoot, My FitnessPal, Google Fit, OutdoorActive e moltissimo altro.

Salute e sport

OnePlus Watch 2R arriva con una buona suite di servizi preinstallati per il monitoraggio della salute e dello sport. Per quanto riguarda le attività quotidiane avremo un resoconto su cardio h24, saturazione dell’ossigeno, calorie, passi, stress e qualità del sonno. Tutte le informazioni sono visualizzabili sullo schermo dell’orologio oppure sull’app companion OHealth, compatibile solo con gli smartphone Android.

I dati raccolti sono piuttosto precisi e vengono organizzati in una grafica gradevole e chiara, non ci sono però particolari statistiche di lungo periodo o analisi più approfondite dello stato di salute o del recupero post attività.

Venendo allo sport l’app di gestione consente di tracciare innumerevoli diverse attività oltre a permettere di crearne una personalizzata scegliendo quali dati raccogliere. C’è un particolare focus sulla corsa, sul badmington, sci e tennis, che oltre ai dati canonici, forniscono un resoconto dettagliato con metriche specifiche per lo sport. Abbiamo testato la corsa che suggerisce la qualità della performance analizzando l’oscillazione verticale, il rapporto tra oscillazione e falcata, la lunghezza della falcata, il bilanciamento tra gli appoggi, il tempo di appoggio, qualità del recupero cardiaco e VO2 Max.

Anche per il monitoraggio dello sport insomma OnePlus Watch 2R sa il fatto suo, seppur non raggiunga per estensione di funzionalità gli sportwatch puri, che in particolare consentono di programmare nei dettagli delle sessioni personalizzate di allenamento.

In conclusione

Siamo alle battute finali della recensione di Oneplus Watch 2R, proposto a 279 Euro di listino (ma già in offerta a 249 Euro). È molto facile per noi consigliarvelo, costa un po’ meno del Watch 2 ed è essenzialmente lo stesso prodotto al di là della qualità costruttiva. Se volete risparmiare un pochetto o semplicemente vi piace di più il suo design allora sappiate che state acquistando uno dei migliori smartwatch WearOS, di sicuro insieme al fratello maggiore, il migliore sul fronte dell’autonomia.

Viene venduto in promozione a 249 euro con in regalo due cinturini extra, nero e verde.

Acquista Oneplus Watch 2R sul sito ufficiale